BYD y Mediawan lanzan premio para reconocer a nuevos directores durante el Festival de Cannes

BYD y el estudio europeo Mediawan anunciaron la creación del “Build Your Dream Award”, un reconocimiento dirigido a cineastas emergentes que se entregará en paralelo al Festival de Cannes. El premio distinguirá cada año al mejor debut cinematográfico estrenado en salas de cine francesas durante el año anterior.

La primera edición del galardón se celebrará el 14 de mayo de 2026 en Terrasse by Albane, en Cannes. El ganador recibirá un trofeo diseñado por la artista parisina Victoria Wilmotte y un premio de 40.000 euros.

La selección de las 15 películas participantes fue realizada por Thierry Chèze, editor jefe de Premiere Magazine. El jurado estará presidido por el director chino Chen Kaige e integrado también por Mélanie Laurent, Hafsia Herzi y Yann Demange.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, señaló: “Build Your Dreams es la consigna de BYD, y creemos que los sueños solo cobran vida cuando se les entregan las herramientas necesarias. El Build Your Dream Award busca impulsar ese espíritu, destacando a los nuevos cineastas y su talento”.

‘Build Your Dream Award'. Foto: Suministrada / API

Por su parte, Chen Kaige afirmó: “Existen innumerables jóvenes alrededor del mundo que sueñan con convertirse en directores de cine. Que el Build Your Dream Award, un premio dedicado a cineastas emergentes, se realice en el marco del Festival de Cannes representa para ellos una oportunidad profundamente significativa y valiosa”.

Entre las producciones seleccionadas para esta edición figuran “Familiar Touch”, de Sarah Friedland; “Didi”, de Sean Wang; “In The Summers”, de Alessandra Lacorazza; “Together”, de Michael Shanks, y “That Summer In Paris”, de Valentine Cadic.

BYD indicó que el premio surge de una visión compartida con Mediawan enfocada en promover la creatividad y respaldar nuevas propuestas cinematográficas a nivel internacional.