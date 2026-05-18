Empresa colombiana recicla baterías de litio para aportar a la transición energética

La compañía colombiana Altero avanza en el reciclaje de baterías de litio con el objetivo de contribuir a la transición energética y a la gestión de residuos peligrosos en el país. La empresa desarrolló una tecnología propia de reciclaje en seco, sin uso de agua ni generación de emisiones, que permite recuperar materiales estratégicos presentes en baterías de dispositivos electrónicos, vapeadores y sistemas de movilidad eléctrica.

Entre los materiales recuperados se encuentran litio, cobalto, níquel, cobre, aluminio e hierro, los cuales pueden reincorporarse al ciclo productivo. Según la compañía, este proceso busca reducir la extracción de nuevas materias primas y disminuir la huella ambiental asociada a la producción de baterías.

Actualmente, Altero trabaja con cerca de 20 empresas que integran la cadena de reciclaje en Colombia y cuenta con una capacidad de procesamiento de 1.000 toneladas anuales. A la fecha, la empresa ha reciclado más de 400 toneladas de baterías.

“Hablar de eficiencia energética también es hablar de uso eficiente de los recursos. El reciclaje de baterías evita la extracción de materias primas vírgenes, reduce la presión sobre ecosistemas y disminuye la huella ambiental de toda la cadena productiva”, destacó Andrea Alzate, cofundadora y CEO de Altero.

La compañía señaló que su operación evita que estos residuos terminen en vertederos, sean incinerados o exportados sin aprovechamiento local. Además, indicó que su planta opera con “cero emisiones y cero vertimientos” y cuenta con licencia ambiental para el reciclaje de baterías de movilidad eléctrica.

En medio del crecimiento de la movilidad eléctrica y de los sistemas de almacenamiento de energía en Colombia, Altero proyecta reciclar 200 toneladas este año, con una captación cercana al 30 % del mercado nacional.

“El reciclaje de baterías no es el final del proceso: es el punto de partida para un sistema energético más responsable, sostenible y verdaderamente eficiente”, afirmó Alzate.