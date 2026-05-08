Últimos días de la cambiatón de sartenes viejos: estos son los puntos en Colombia donde puede hacerlo

“La cambiatón” de sartenes viejos es una de las campañas de reciclaje y recambio de utensilios de cocina más grandes del país. Esta es promovida por la empresa Imusa y entró en su fase final, la cual estará disponible únicamente hasta el próximo 15 de mayo en centenares de puntos habilitados a nivel nacional.

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La iniciativa se desarrolla en más de 50 ciudades colombianas y cuenta con más de 500 espacios de recolección distribuidos en tiendas propias y grandes superficies, puntos a los que usted podrá ir y dejar su sartén viejo y recibir un bono de 30.000 pesos para adquirir uno completamente nuevo.

La estrategia busca promover prácticas de economía circular mediante la entrega de estos elementos de uso común para su posterior transformación industrial. Según explicó la compañía promotora, los usuarios pueden entregar productos de cualquier marca, material o estado y recibir a cambio un bono de descuento para adquirir nuevos utensilios de edición especial.

Con el beneficio económico, puede ahorrar hasta un 80 % en el cambio de este valioso elemento de cocina. Foto: Cortesía Imusa

La campaña proyecta recolectar más de 350.000 sartenes durante esta edición. Las personas interesadas pueden acercarse a establecimientos como Éxito, Homecenter, Alkosto, El Gigante del Hogar y tiendas autorizadas de la marca para entregar los utensilios usados.

La compañía explicó que esta iniciativa no solo está enfocada en la renovación de productos domésticos, sino también en fortalecer hábitos de consumo responsable y en reducir la disposición de residuos en rellenos sanitarios. Para ello, los materiales recolectados pasan por un proceso de clasificación y tratamiento industrial que permite reutilizar componentes como aluminio y otros materiales en nuevas cadenas productivas.

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Según la empresa, los utensilios recolectados son entregados a aliados especializados encargados de separar materiales, clasificarlos y reincorporarlos posteriormente en otros sectores industriales. Incluso, algunos componentes metálicos pueden terminar convertidos en piezas para la industria automotriz o materiales de construcción.

¿Por qué es importante cambiar los sartenes viejos o deteriorados?

Los sartenes viejos pueden representar riesgos para la salud dependiendo del material, el desgaste y el estado del recubrimiento. Expertos y estudios científicos coinciden en que, cuando estos utensilios están deteriorados, pueden liberar sustancias o partículas que terminan en los alimentos.

Uno de los principales problemas ocurre cuando las zonas antiadherentes están deterioradas, especialmente aquellas con recubrimiento de teflón rayado o desprendido. Ya que, según estudios científicos, el teflón sometido a temperaturas muy altas puede liberar gases tóxicos y partículas microscópicas.

Sartenes viejos pueden causar problemas de salud. Foto: Getty Images/iStockphoto

El portal especializado Consumer explica que el material puede representar riesgos si se calienta por encima de los 260 °C o si la superficie está rayada. También señala que investigaciones recientes encontraron liberación de microplásticos y nanoplásticos cuando el recubrimiento está dañado.

Por esta razón, es recomendado cambiar esos sartenes que presenten rayones profundos, desprendimiento del recubrimiento, corrosión, deformaciones o desgaste visible.