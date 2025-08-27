Chef revela el mejor método para limpiar un sartén y dejarlo como nuevo; solo necesita un ingrediente

Mantener un sartén en óptimas condiciones puede ser una labor algo complicada, el constante uso y la acumulación de comida hacen que quitar la suciedad parezca imposible. En un principio, cuando el sartén está nuevo o con poco uso, solo basta con un desengrasante y agua para eliminar la suciedad. No obstante, este truco no sirve de igual manera a la hora de limpiar los utensilios más antiguos, pues resulta mucho más difícil eliminar la suciedad y dejarlos impecables.

A lo largo de los años se han popularizado varios métodos en internet para limpiar el sartén y eliminar toda la grasa, pero uno destaca sobre los demás por su practicidad y por requerir de un solo ingrediente muy común que se encuentra en cualquier cocina del país: la sal gruesa.

Este truco es muy efectivo y económico. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Así puede lavar el sartén viejo y dejarlo como uno nuevo

De acuerdo a una información revelada por el reconocido chef Ángel León a la revista Men’s Health, el mejor truco para devolverle la vida a los sartenes usados es calentar la sartén lo más que se pueda y, cuando esté muy caliente, se le debe añadir sal gruesa en la superficie.

“Calienta bien la sartén a máxima potencia y, cuando esté muy caliente, añade varios puñados de sal gruesa directamente sobre la superficie de la sartén”, explicó León.

Luego de agregar la sal, el cocinero añadió que se debe mover el sartén para que la sal arrastre la suciedad acumulada. “Mueve con vigor la sartén y la sal arrastrará toda la suciedad acumulada en la parte de arriba de la sartén”.

El chef señaló que el último paso de este truco es retirar los restos con papel de cocina y lavar de nuevo el sartén, como siempre se hace. “Quedará bastante reluciente y casi como nuevo”, concluyó.

El ingrediente para realizar el truco del chef León se encuentra en la despensa. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Otra forma de lavar el sartén

De acuerdo al creador de contenido @charlito_cooks, otra forma de lavar el sartén es colocando vinagre de limpieza en la superficie dañada. Se puede utilizar solo o mezclado con agua tibia para potenciar el efecto, esta mezcla se deja actuar por dos a tres minutos.