Bogotá realizará una nueva edición de “Bogotá Despierta” por el Día de la Madre, con más de 6.000 comercios y horarios extendidos entre el día y la noche del 9 y 10 de mayo de 2026.

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Más de 6.000 comercios por el Día de la Madre

Bogotá realizará una nueva jornada de “Bogotá Despierta” los días viernes 9 y sábado 10 de mayo de 2026, en el marco de la celebración del Día de la Madre,

Contará con la participación de más de 6.000 establecimientos comerciales y el respaldo de Fenalco Bogotá Cundinamarca.

Esto incluye centros comerciales, tiendas de barrio, corredores comerciales y zonas de alto flujo como San Victorino y la Zona M.

El objetivo es facilitar el acceso a productos y servicios en una fecha de alta demanda, especialmente en sectores como moda, gastronomía, flores y regalos.

La estrategia, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, busca impulsar el comercio en una de las fechas más importantes del año.

Por eso, habrá una ampliación de horarios y la activación de corredores comerciales en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial del Distrito y Fenalco, esta edición de “Bogotá Despierta” incorpora un esquema de operación mixto que combina apertura temprana y extensión nocturna.

Comercios de Bogotá se preparan para la jornada “Bogotá Despierta” por el Día de la Madre. Foto: Getty Images

Horarios extendidos en Bogotá Despierta 2026

Los establecimientos participantes iniciarán operaciones desde antes de las 9:00 a. m., permitiendo a los ciudadanos adelantar sus compras durante el día.

Sin embargo, la jornada también tendrá un componente nocturno clave.

Se desarrollará principalmente pasando de las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m., e incluso se extenderá hasta la media noche del sábado 9 de mayo, dependiendo del tipo de comercio y su ubicación.

Fenalco Bogotá Cundinamarca acompaña la estrategia junto con el Distrito, promoviendo la vinculación de comerciantes y la organización de horarios extendidos.

El gremio ha señalado que el modelo de “Bogotá Despierta” permite fortalecer el comercio formal y mejorar la experiencia de compra de los ciudadanos, especialmente en fechas de alta demanda como el Día de la Madre.

En este contexto, la estrategia busca dinamizar la economía local, ampliar la oferta comercial y facilitar la movilidad de los consumidores durante el fin de semana.

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Con esta jornada, Bogotá refuerza su apuesta por la activación económica en fechas clave, integrando horarios extendidos, participación empresarial y mayor flexibilidad para los ciudadanos.

“Bogotá Despierta” se consolida así como una herramienta de reactivación comercial que combina actividad diurna y nocturna para fortalecer el comercio formal en la ciudad.