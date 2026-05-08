Las precipitaciones más persistentes se esperan en sectores del suroriente y sur de la capital durante la noche.

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Lluvias y nubosidad aumentarán durante la tarde y noche

Bogotá tendrá una jornada marcada por la nubosidad y la probabilidad de lluvias en distintos sectores de la capital, especialmente durante la tarde y la noche, según el pronóstico emitido por el convenio Ideam-Idiger.

Durante la madrugada se registró cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco. La temperatura mínima esperada estuvo cercana a los 11 °C.

Para la mañana se prevé cielo parcialmente nublado. Hacia el final de esta franja horaria podrían presentarse lluvias ligeras en sectores del suroccidente de la ciudad.

En horas de la tarde aumentará la nubosidad sobre la capital. El pronóstico indica probabilidad de lluvias ligeras e incluso moderadas en zonas del norte, oriente y sur de Bogotá.

La temperatura máxima estimada para la jornada será de 20 °C.

Durante la noche continuará el cielo mayormente nublado. Además, se esperan lluvias ligeras generalizadas en distintos puntos de la ciudad.

Las lluvias más persistentes en Bogotá se esperan durante la noche, especialmente en sectores del sur y oriente de la ciudad. Foto: Getty Images

Las precipitaciones más persistentes podrían concentrarse en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los ciudadanos portar paraguas o impermeable, especialmente durante los desplazamientos de la tarde y la noche.

También se aconseja conducir con precaución debido a la reducción de visibilidad y al posible aumento de vías húmedas o resbaladizas en varios sectores de la capital.

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Para quienes viven en zonas de ladera o cercanas a canales y quebradas, se recomienda mantenerse atentos a cualquier cambio repentino en las condiciones del terreno o acumulación de agua.