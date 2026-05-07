Con cuchillo y cerveza en mano: así fue el momento en que un hombre sembró pánico con amenazas en un bus de TransMilenio

Un nuevo caso de inseguridad volvió a encender las alarmas entre los usuarios de TransMilenio. En redes sociales se viralizó un video grabado dentro de un bus articulado que cubría la ruta entre la estación El Country y el Portal 20 de Julio, donde un hombre aparece consumiendo cerveza, exhibiendo un cuchillo e intimidando a los pasajeros con amenazas de muerte.

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Según denunciaron varios usuarios, los hechos ocurrieron durante la noche del 4 de mayo. En las imágenes se observa al sujeto sentado al interior del articulado mientras sostiene una lata de cerveza y, presuntamente, lanza amenazas contra otro hombre que viajaba en el vehículo.

Testigos aseguraron que el individuo exhibió el arma blanca y manifestó su intención de matar a una persona, generando miedo entre quienes iban a bordo.

El caso rápidamente desató indignación en redes sociales, donde varios ciudadanos volvieron a cuestionar las condiciones de seguridad dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá. Muchos usuarios aseguraron sentirse desprotegidos ante situaciones violentas que, según denuncian, se repiten constantemente en buses y estaciones.

Frente al video que comenzó a circular masivamente, TransMilenio emitió un pronunciamiento oficial rechazando lo ocurrido. “Rechazamos cualquier tipo de comportamiento contrario a las normas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como el porte o tenencia de algún tipo de arma que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios”, señaló la entidad.

Además, el sistema aseguró que continuará fortaleciendo las estrategias de cultura ciudadana y convivencia dentro de los buses y estaciones. “Reafirmamos nuestro compromiso por fortalecer la cultura de respeto dentro del Sistema para mejorar la experiencia de viaje de nuestra comunidad usuaria”, agregó.

La entidad también hizo un llamado a los pasajeros para que, en medio de cualquier emergencia o situación sospechosa, identifiquen el número interno del vehículo y reporten de inmediato lo ocurrido para facilitar la reacción de las autoridades.

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El episodio ocurrió en medio de crecientes denuncias por inseguridad dentro del sistema. De acuerdo con cifras reveladas recientemente, en TransMilenio se registraría un robo cada 26 minutos entre buses y estaciones, mientras usuarios continúan alertando por hurtos, agresiones y presencia insuficiente de policía en varios puntos de la red de transporte.

Además, reportes recientes de las autoridades también han advertido sobre un aumento en delitos contra mujeres dentro del sistema, especialmente en horas de mayor congestión.

El video volvió a abrir el debate sobre las medidas de seguridad en TransMilenio y la capacidad de reacción frente a hechos violentos que ponen en riesgo a miles de pasajeros diariamente.