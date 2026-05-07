La discusión por el futuro del Regiotram del Norte se retomó este jueves luego de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondiera públicamente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre cómo debería construirse el proyecto férreo que conectará a Bogotá con municipios de Cundinamarca.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, Galán aseguró que Bogotá tiene “toda la disposición” para avanzar con el Regiotram del Norte y confirmó que desde este viernes comenzarán mesas de concertación con el Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca. Sin embargo, lanzó un fuerte cuestionamiento sobre la visión que tiene el mandatario frente al proyecto.

“Lo primero es ser claros en cuál es el tren que se va a construir: el que se ha venido discutiendo o el que se imagina el presidente”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

La respuesta de Galán llegó después de que Petro afirmara en redes sociales que el tranvía no necesita cerramientos y que puede convivir con peatones y tráfico mixto. Frente a esto, el mandatario distrital sostuvo que esa descripción “no corresponde” a los documentos técnicos oficiales del proyecto.

En el video, Galán citó apartes del aval técnico del Ministerio de Transporte y aseguró que allí se establece que, en la zona urbana de Bogotá, el corredor férreo “se proyecta segregado de los demás actores viales con elementos físicos como cerramientos para impedir la invasión de la línea férrea”.

Además, señaló que los documentos contemplan el cierre de 84 cruces a nivel y la construcción de infraestructura como puentes férreos, viaductos y un tramo subterráneo, algo que, según dijo, contradice la idea planteada por Petro de un sistema que “frena en semáforos” y comparte el espacio con peatones y vehículos.

“Todo parece indicar que quien no conoce el proyecto es el presidente de la República”, afirmó Galán en uno de los apartes más contundentes de su intervención.

El alcalde también comparó la visión del presidente con modelos de tranvías europeos en ciudades como París o Zaragoza, mientras que aseguró que lo planteado en los documentos técnicos se parece más a sistemas férreos como el de Guadalajara, en México.

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La controversia se suma a los recientes choques entre la Alcaldía de Bogotá, la Nación y la Gobernación de Cundinamarca por el futuro del Regiotram del Norte.

Incluso, el gobernador Jorge Emilio Rey había cuestionado anteriormente a la administración distrital en medio de las diferencias sobre el alcance y diseño del proyecto.

Pese al tono crítico, Galán insistió en que Bogotá mantiene una “actitud constructiva” para sacar adelante la obra, aunque pidió que el debate se haga “sobre lo que dicen los documentos y no sobre trenes imaginarios”.