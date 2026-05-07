Abelardo de la Espriella asegura que sí firmaría la extradición de Petro si, siendo presidente, lo solicitan

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que firmaría una eventual extradición del presidente Gustavo Petro si alguna otra nación la solicitara y él ocupara la Presidencia de la República.

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ABELARDO DE LA ESPRIELLA Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La declaración se produjo durante una entrevista realizada por Vanessa de la Torre, de Caracol Radio, en la que fue consultado sobre el papel del jefe de Estado en los procesos de extradición. Ante la pregunta de si firmaría una orden de extradición contra Petro, De la Espriella respondió: “Sí. Es más, me sacrifico y yo mismo lo llevo hasta Opa-locka, en Miami”.

El candidato sostuvo que cualquier mandatario que respete la Constitución y la ley debe firmar una extradición cuando exista un concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia y se hayan surtido los procedimientos establecidos por la legislación colombiana.

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Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Foto: Presidencia/Semana.

“Pregúntele a cualquier candidato que diga que respeta la Constitución y la ley si recibe una solicitud de extradición, se surte el trámite en la Corte Suprema como manda la ley colombiana y debe firmarlo”, afirmó.

Durante su intervención, De la Espriella también lanzó nuevas críticas contra el Gobierno nacional y aseguró que estaría dispuesto a esperar personalmente la decisión del alto tribunal para proceder con la firma de una eventual extradición.

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“Me quedo a dormir ahí abajo en la Corte esperando que salga el concepto de la Corte para firmar yo la extradición y montarlo en el avión”, dijo.

El candidato concluyó señalando que, en su opinión, “todo el daño que le han hecho a Colombia no puede quedar en la impunidad” y afirmó que llegó a la política para “enfrentarlos, derrotarlos y castigarlos”.