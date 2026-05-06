La campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que aclarara la información sobre los recursos económicos que todos los aspirantes a la Casa de Nariño han reportado en la plataforma Cuentas Claras.

El gerente electoral del grupo Defensores de la Patria, Nicolás Farfán Namén, hizo un pedido directo al CNE. En su solicitud, pregunta por qué solo se muestra la información de 11 organizaciones políticas cuando en la contienda hay 14 candidatos a la Presidencia.

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El gerente electoral cuestionó que “no resulta claro por qué determinadas candidaturas u organizaciones políticas no aparecen relacionadas en la plataforma pública de consulta”.

El movimiento que respalda a De la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Rodríguez también cuestionó que “algunas campañas registran información de ingresos y gastos, otras aparecen sin información reportada o con espacios en blanco, sin que exista precisión pública acerca de si ello obedece a la inexistencia absoluta de ingresos y gastos reportables o, por el contrario, a la omisión en el deber de reporte por parte de dichas campañas”.

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Farfán pregunta sobre la falta de información y dice que con los datos que han proporcionado los partidos políticos se están comparando los candidatos que han gastado más dinero en la campaña presidencial.

“Se ha pretendido mostrar que algunas campañas —entre ellas la nuestra— serían las que más recursos han ejecutado, omitiendo señalar que ello puede obedecer, precisamente, al cumplimiento estricto y prácticamente en tiempo real de las obligaciones de reporte previstas en el ordenamiento jurídico electoral, a diferencia de otras campañas respecto de las cuales no aparece información alguna o esta resulta ostensiblemente incompleta“, expresó el gerente electoral de Defensores de la Patria.

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La campaña le pidió al CNE dar claridad sobre el alcance de la información publicada en Cuentas Claras y explicar por qué no todas las agrupaciones políticas han presentado ese material.