Iván Cepeda y Paloma Valencia se enfrentan por baldío de 6.100 hectáreas

Los candidatos presidenciales se siguen confrontando en las redes sociales. En esta oportunidad, el foco de la opinión pública está puesto sobre una discusión que sostuvo Paloma Valencia, aspirante del Centro Democrático, con Iván Cepeda, la fórmula del Pacto Histórico para la contienda por la Casa de Nariño.

La controversia comenzó cuando Cepeda retomó una publicación de Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, donde anunció la recuperación de 6.100 hectáreas en el departamento de Vichada que estaban ocupadas indebidamente por Nicolás Laserna, según la información compartida por el alto funcionario.

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El candidato aprovechó la situación para revelar que el hombre mencionado por Harman es pariente de Valencia: “Ayer la Agencia Nacional de Tierras recuperó un baldío de 6.102 hectáreas que estaba en poder de Nicolás Laserna, primo de la candidata presidencial, Paloma Valencia”, dijo en X.

Cepeda agregó que la aspirante del Centro Democrático sería enemiga de la reforma agraria, y que justificaría quitarle baldíos a la Nación: “Pero nada que sorprenda. Esa posición es coherente con sus otras posiciones, como la de ser enemiga de las pensiones para los adultos mayores, y de atacar el salario vital para las y los trabajadores”.

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La respuesta de Paloma Valencia no se hizo esperar. Hablándole directamente al senador Iván Cepeda, ella reseñó en su cuenta de X: “Ayer ganó el Arsenal en la Champions League con gol de (Bukayo) Saka. Esa victoria tiene tanto que ver conmigo como esta recuperación de baldíos a ese pariente que ni va a votar por mí”.

Iván Cepeda respondió en la misma red social: “’¿De qué me hablas, viejo?’. Candidata Valencia, ¿se acuerda usted de la cínica pregunta de su copartidario Iván Duque cuando le preguntaban algo incómodo? Parece que es una expresión que usa todo el uribismo. ¿Y el baldío de su primo? ¿De qué me hablas, viejo?”.