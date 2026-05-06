Gustavo Petro advirtió primeras consecuencias por decreto que tumbó la Corte Constitucional de su emergencia económica

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció por una drástica decisión que adoptó la Corte Constitucional en contra de la emergencia económica que decretó hace varias semanas.

El alto tribunal, en una decisión que dio a conocer este miércoles 6 de mayo, tumbó el decreto del “aporte solidario de energía”, medida con la que Petro esperaba recaudar recursos para seguir solventando la deuda pública.

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En el mensaje, el presidente destacó varios efectos económicos del golpe que sufrió su Gobierno: “Devolverle los impuestos a los poderosos dueños de generadoras después de que estafaron al pueblo de Colombia con tarifas diez veces más altas de lo que debían cobrar”.

Y agregó en el mensaje: “La emergencia económica era necesaria y sigue siendo necesaria. Hay que allegar más recursos al Estado para disminuir el impacto del costo frecuente de la deuda, que crece precisamente por estas medidas contra la economía. Dichos recursos deben salir de la bolsa de los grandes especuladores del país y no del bolsillo de los trabajadores de Colombia”.

Frente a la determinación de la Corte Constitucional, que fue por unanimidad, la Sala Plena de esa corporación judicial dejó sin efecto la medida que adoptó el Gobierno para “propender por la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el marco del estado de emergencia económica y social”.

Sumado a ello, en el análisis que hizo la Corte Constitucional se concluyó que no existía una justificación para la expedición de ese decreto por parte de la administración del presidente Gustavo Petro, el cual no superó el estudio de constitucionalidad.

“La declaratoria de inexequibilidad tendrá efectos retroactivos; en consecuencia, las sumas de dinero que se hubieren recaudado por concepto de la contribución parafiscal deberán ser devueltas o compensadas a los sujetos pasivos”, se desprende de uno de los apartes de la medida de la Corte Constitucional.

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Y concluyó el alto tribunal: “Deberá (la Dian) aplicar los mecanismos legales existentes o adoptar los necesarios para garantizar la devolución o compensación efectiva de dichos recursos, lo cual deberá realizarse en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación de esta providencia”.