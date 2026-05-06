“La diferencia entre el animal y el ser humano”: Petro enciende la polémica por mensaje al rector de la Universidad Nacional

Se produjo una gran tensión entre el presidente Gustavo Petro y el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, después de que el presidente hiciera varias críticas hacia él.

El jefe de Estado mostró su descontento por unos afiches que aparecieron en la sede de Bogotá de la institución educativa. Los mensajes de estos afiches rechazaban su polémica propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente.

Petro reaccionó a carteles pegados en la Universidad Nacional y contó lo que hicieron estudiantes cuando llegó: “No pudieron frenar”

Debido a esa situación que se dio previo a una visita que hizo Petro al campus, el mandatario acusó a José Ismael Peña de estar detrás de esa estrategia para incomodarlo.

Pero el rector no guardó silencio y le respondió: “Presidente @petrogustavo, le aclaro, con respeto, que no tengo militancia partidista; mi vida es la @UNALOficial. Nuestra universidad es de puertas abiertas y su visita fue garantizada con rigor”.

Sumado a ello, expresó: “Las expresiones de la comunidad, que no fueron promovidas por nuestra administración, aunque puedan resultar incómodas, son parte de esa pluralidad que juramos proteger. El diálogo y el respeto seguirán siendo los pilares de mi gestión en la @UNALOficial”.

Afiches que aparecieron en la Universidad Nacional, en Bogotá, por la visita de Gustavo Petro. Juliana Guerrero, la joven enigmática cercana al Gobierno, aparece en los mismos. Foto: Foto de @MariaFdaCabal en X

Pero el presidente Petro contestó esa publicación del rector de la Universidad Nacional con un llamativo mensaje en su cuenta personal de X: “¿Y por qué no estuvo usted inaugurando la Facultad de Bellas Artes conmigo? No existe la apolítica, amigo, no se trata de partidos, se trata de posición política. Aristóteles decía que la diferencia entre el animal y el ser humano es la política, que entendía como la cultura”.

Finalmente, en el discurso que dio Petro el martes desde la Universidad Nacional, expresó su deseo de que su programa de gobierno siga adelante una vez que deje la Casa de Nariño el 7 de agosto.

Rector de la Universidad Nacional rompió el silencio luego de que Petro lo acusó de sabotear su visita al campus: “Le aclaro”

“Pero no me voy a meter en ese tema porque ya yo voy terminando mi periodo y entonces lo que hemos hecho es… No, pero el programa se puede extender, puede continuar. Espero”, puntualizó el jefe de Estado.