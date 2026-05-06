El representante a la Cámara Mauricio Parodi, del Partido Liberal, denunció en una entrevista en SEMANA que el Gobierno nacional habría recortado por tercer año consecutivo el presupuesto que destina para los deportistas en el país.

“Lo están llevando a unas cifras verdaderamente increíbles. El presupuesto que propone el Gobierno para 2027 es solo de 208.000 millones de pesos, cuando solo hace dos años teníamos 1,34 billones”, alertó Parodi.

El congresista agregó que, si eso se suma a los demás años del Gobierno nacional, se trataría de más de 3 billones de pesos que ha dejado de recibir el sector.

Parodi alertó que ese dinero estaría siendo destinado a otros sectores. Por ejemplo, en enero de 2026 se firmaron más de 500.000 contratos por 32,9 billones de pesos. En ese grupo de contratos, varios estarían dirigidos a juntas de acción comunal (JAC) y a comunidades indígenas.

“Tienen un trabajo muy lindo, muy importante, pero no sabemos qué están haciendo con esos dineros, no les rinden cuentas al país”, dijo el congresista.

De otro lado, el representante criticó que habría un alto número de burocracia, especialmente en las personas que están siendo contratadas en el Gobierno, quienes no estarían cumpliendo funciones y eso se vería reflejado en sus informes de ejecución.

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“Hemos visto cómo muchos de ellos son activistas de redes sociales defendiendo una obra de Gobierno, una retórica, y atacando a las personas que nos oponemos al Gobierno”, dijo.

Parodi agregó que eso se suma al alto incremento del gasto público por parte del Gobierno, es decir, que parte de ese dinero se va en eventos organizados por el mismo Estado, tarimas, transporte, alimentación, entre otros.

El congresista alertó que con el recorte los más afectados serían los deportistas. Foto: Cortesía: Mindeporte

“Se ha ido en burocracia en embajadas y consulados y en corrupción. Hemos visto cómo la plata de gestión del riesgo literalmente se la robaron y lo digo así porque hay funcionarios del Gobierno Petro que han confesado sus crímenes, hay congresistas detenidos, ministros. El país ve cómo el Gobierno se gasta el dinero en corrupción, burocracia y activismo político, mientras que sectores como el deporte y los deportistas están completamente abandonados”, afirmó el congresista del Partido Liberal.

Parodi dijo que con este recorte el país estaría retrocediendo unos 17 años, según las estimaciones que hizo. “Es como decir que una persona hoy tuviera el salario mínimo del 2010. El daño es muy grande”, criticó el congresista.

En el caso de los deportistas, el congresista mencionó que se verían afectados cuando ven interrumpidos sus ciclos deportivos y ese tiempo no se recuperaría.