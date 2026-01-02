Sacan la nueva Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos para 2026: alerta para deportistas colombianos

Con el inicio del año, también nuevas reglas que rigen en el deporte mundial. Para los deportistas colombianos, esto también estarán en vigor y deberán ser acatadas a lo largo del 2026.

De acuerdo a lo publicado por el Ministerio del Deporte de Colombia, la Lista de prohibiciones fue actualizada por el Código Mundial Antidopaje. Allí, se han colocado sustancias, medicamentos, así como productos que estarán prohibidos en las competencias a lo largo del año que apenas inicia.

En la publicación que se hizo el pasado 30 de diciembre, la cartera nacional dio la introducción al archivo adjunto que dieron a conocer.

Sobre las razones para no aceptar ese tipo de prácticas, estos se extendieron al decir que lo que se buscaba era la competencia equitativa, así como sana entre todos los deportistas.

“La Lista de Prohibiciones identifica aquellas sustancias y métodos que están prohibidos en todo momento, en competencia y fuera de competencia, debido a su potencial para mejorar el desempeño deportivo o para enmascarar el uso de otras sustancias”, puntualizan al respecto.

Daniel Felipe Martínez no lo oculta más: expuso así el dopaje en el ciclismo de Colombia

“También identifica aquellas sustancias y métodos que están prohibidos únicamente en competencia y aquellas sustancias o métodos prohibidos únicamente para ciertos deportes”, especifican sobre la manera de evaluar una de otras cuestiones.

Estas medidas vienen desde medios internacionales de gran importancia. Su propósito es que sea tenida en cuenta por cada país, revisada y en caso de ser necesario, utilizarla para imponer castigos o las medidas que vean como necesarias.

Detona alboroto de dopaje en el Ineos de Egan Bernal: hubo retiro durante el 2024

“Publicación y revisión de la Lista de Prohibiciones: La Agencia Mundial Antidopaje (WADA), pública anualmente la Lista de Prohibiciones como un Estándar Internacional", explica MinDeporte.

“El contenido propuesto y todas las revisiones hechas son entregados por escrito a los signatarios de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, para sus comentarios e inquietudes”, agregan.

“Cada versión anual de la Lista de Prohibiciones, es publicada en la página web de la WADA y distribuida a cada signatario, quienes deben tomar las medidas necesarias para distribuirla a sus miembros y personal interesado”, completan diciendo.

Casos recientes que afectaron a Colombia

Miguel Ángel ‘Supermán’ López y Nairo Quintana son dos de los casos del deporte colombiano que habrían incurrido en malas prácticas con medicamentos, lo que los llevó a tener que aceptar castigos o suspensiones.

Uno que sigue pagando un mal proceder es el primer mencionado. Este cumple una sanción desde ya hace un buen tiempo y, a pesar, de que ha buscado la manera de zafarse de esto, no lo ha logrado.

Miguel Ángel López se mantiene alejado de la competencia por una sanción tras haber usado sustancias prohibidas en Europa. Foto: FTV - SEMANA

A mediados de mayo de 2025, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) desestimó los argumentos para quitarle o reducirle un castigo de cuatro años que sigue en curso.

“Uso y posesión de una sustancia prohibida” fue el cargo atribuido a ‘Supermán’ López, quien se mantendrá en 2026 alejado del deporte pedal mientras no se le levante dicha sanción impuesta.