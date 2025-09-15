Tantán Mejía es uno de los deportistas más destacados en la disciplinada de Freestyle Motocross, logrando consolidarse como uno de los mejores de Latinoamérica.

Asimismo, se ha fortalecido en redes sociales, superando los dos millones de seguidores en su perfil de Instagram, en el que no solo comparte contenido sobre el deporte extremo que realiza, sino también junto a su pareja, sus hijos y amigos más cercanos.

Su vínculo más íntimo está conformado por Variel Sánchez, Sebastián Vega y Camilo Sáenz, quienes viven cerca del manizaleño y ha compartido diferentes y divertidos momentos. Sin embargo, en una reciente entrevista en The Suso’s Show, este grupo de amigos revelaron situaciones que pocos conocían y generaron risas en el público.

En una dinámica del programa, Suso hizo como juez de un tribunal e hizo que cada uno de ellos “acusara” a uno del grupo por una situación con la que no estaban de acuerdo, incluso había una mujer que hacía como secretaría y hacía que transcribía lo que decían.

El primero en pasar fue el creador de contenido, Sebastián, quien confesó que el exparticipante de MasterChef Celebrity, Variel, le dice mejor amigo a todos y que debía escoger a uno, así que se levantó y señaló a Camilo.

Sin embargo, la revelación que sorprendió al público y los espectadores fue cuando el Sáenz señaló a Sánchez por la pérdida de su gallo, pues se había dado cuenta de que ya no cantaba y la casa de él era la más cerca.

“Voy a acusar a Tatán Mejía por la desaparición de uno de mis animales”, afirmó Camilo, revelando que no lo había vuelto a ver.

Frente a la afirmación, el manizaleño pidió poder contar lo que había sucedido e intercambió de lugar con el actor para dar su versión de cómo habían sido realmente los hechos.

“Yo voy a acusar a Camilo Sáenz porque no es capaz de tener el control sobre sus animales y me puso un gallo al lado de mi ventana en la que yo dormía y cacareaba”, dijo Tatán, afirmando que lo despertaba durante varias veces en la madrugada.

“No fue un asesinato, fue un secuestro”, añadió Mejía, pues un día a las dos de la mañana lo había atrapado con un costal y se lo llevó a la granja de Variel para poder dormir, haciendo referencia a que el actor fue el responsable de la desaparición.