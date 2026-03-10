Papá de Tatán Mejía destapó amorío que tuvo con Amparo Grisales; dio detalles: “Le fue echando el ojo”

Amparo Grisales se ha convertido en una de las figuras más importantes del entretenimiento en Colombia, gracias a su larga carrera en la televisión y el cine. Con el tiempo, su participación en diferentes proyectos aumentó su popularidad entre la gente.

La actriz amplió aún más su popularidad al participar como jurado en programas de gran audiencia como Yo me llamo, formato que le permitió conectar con nuevas generaciones de televidentes y mantenerse vigente en la pantalla chica.

Sin embargo, recientemente, Amparo Grisales fue protagonista de un inesperado video en redes sociales, donde se conoció un detalle de su pasado amoroso que pocos imaginaron.

Según quedó registrado, Alberto Mejía, padre de Tatán Mejía, apareció en un clip con su hija Natalia Mejía, conocida como Tatana, confesando un romance que tuvo con la Diva de Colombia cuando eran jóvenes.

En la publicación, la hermana del creador de contenido reveló que su padre le contó esta experiencia sentimental, pero al principio no le creyó, pues le parecía muy sorpresivo. Ella trabajaba haciendo el vestuario de Yo me llamo, por lo que tenía cercanía con la actriz.

“Yo hacía el vestuario de Yo me llamo, cuando le dije a mi papá que iba a trabajar con Amparo Grisales. Ahí me dice: “Ve, Amparo Grisales fue novia mía’”, relató, al asegurar que esto lo supo hace 12 años.

Amparo Grisales Foto: YouTube Yo me llamo edición Colombia

Al no creerle a él, se le acercó a la celebridad y le dijo que su papá le había dicho que fueron novios, por lo que ella lo tomó como un dato curioso. Lo inesperado fue que Amparo Grisales reconoció a Alberto Mejía, identificándolo como uno de los “gemelos”.

Ella le pidió que la dejara hablar con él, lo que le permitió contar una historia que muy pocos conocían, ya que sucedió cuando ambos tenían 16 o 17 años.

“Jugaba voleibol en la Selección Caldas y ella jugaba también voleibol en la Selección Caldas”, comentó.

“Todo fue cuando teníamos por ahí dieciséis años, dieciséis, diecisiete años. Ella era muy buena, era la mejor jugadora, y le fue echando el ojo a este, a este bobito. Y yo tampoco era bobito, tampoco”, dijo.

Tatan quiso saber si entre la actriz y su progenitor pasó algo más íntimo, pero él aseguró que no, ya que en esa época no sucedían las cosas por ese estilo y se conservaban ciertos límites.

“No, piquitos por ahí de la mano, pero no más”, afirmó.

Mejía señaló que Amparo Grisales fue a hablar con su mamá para que lo dejara ir a Bogotá con ella, arrancando desde cero y surgiendo. “Vea, señora Doña Raquel, es que yo vengo por su hijo, porque yo me lo voy a llevar pa Bogotá”, apuntó.

Sin embargo, su mamá no aceptó esta propuesta, lo que llevó a terminar la historia que estaban creando juntos.

“No, no, no, a mi muchacho no se me lo lleva por allá. No, no, no, no”, puntualizó.

En tono de broma, la hermana de Tatán Mejía indicó que pudo ser hijo de Amparo Grisales, asegurando que cuando trabajó con ella se sintió cómoda y bien por la actitud que tenía.

“O sea, yo podría ser hija de Amparo Grisales”, comentó, a lo que agregó: “O sea, ella conmigo se portó demasiado bien. Yo tengo muy buenos recuerdos de Amparo Grisales”.