Hermana de Tatán Mejía confesó cómo es su relación con Maleja Restrepo y por qué ellos no se quedan en su casa

El reconocido deportista de freestyle motocross Tatán Mejía y la presentadora María Alejandra Restrepo se han convertido en una de las parejas más queridas en el mundo del entretenimiento.

El manizaleño y la caleña son muy activos en sus redes sociales, en las que comparten diferente contenido como travesías, viajes y aventuras en pareja y con sus dos hijas, Macarena y Guadalupe.

Sin embargo, en esta ocasión no fue la pareja la que llamó la atención de los usuarios, sino Natalia Mejía, la hermana de Tatán, quien a través de su perfil de Instagram realizó una dinámica y respondió varias preguntas, entre ellas cómo es su relación con la influenciadora.

Al inicio de la historia, la mujer afirmó que Maleja Restrepo no le cayó bien al inicio, pues primero la había visto en el programa La isla de los famosos y luego se la encontró en una discoteca en Medellín, y no le gustó la manera en la que había sido con ella.

Sin embargo, dos meses después, Restrepo fue a la finca de Natalia, donde logró conocerla de una manera más genuina y desde ese momento su perspectiva cambió: “Me encanta, superdivertida, chistosa, la más querida, cero gritona, bueno, cuando se emociona sí, pero de resto no”.

“Ella es el mejor regalo que nos ha dado el universo a esta familia, ella llegó para complementar esta familia tan bacana”, añadió, haciendo referencia al cariño y la buena relación que tienen actualmente.

Por otro lado, un seguidor le preguntó por qué Maleja y Tatán no se quedan a dormir en su casa, ni ella en la de ellos, a lo que Natalia respondió por medio de otro video aclarando las razones.

“Siempre que ellos vienen es porque tienen algún contacto, tienen que trabajar o tienen que hacer algo, entonces a ellos siempre les dan hotel. Además, mi casa es pequeñita”, confesó la hermana del deportista.

Natalia Mejía, la hermana de Tatán Mejía, respondió por qué la pareja no se queda en su casa. | Foto: Captura de Instagram @tatanatimejia

En el video, la empresaria mostró que su hogar tiene la cocina, un baño, el cuarto de su hijo y el de ella, un espacio en el que —considera— no cabría la familia Mejía Restrepo: “¿Dónde los voy a meter?”.