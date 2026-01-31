Amparo Grisales se consolidó como una de las personalidades más reconocidas del entretenimiento colombiano gracias a su extensa y exitosa trayectoria como actriz. A lo largo de los años, su carrera se fortaleció en distintos escenarios, alcanzando aún mayor visibilidad por su participación como jurado en formatos de alta audiencia como Yo me llamo.

Durante la temporada 2025 del reality, la llamada “Diva de Colombia” volvió a estar en el centro de la conversación pública, generando múltiples reacciones por sus comentarios, actitudes y posturas frente a los participantes. Si bien muchas de estas situaciones se desarrollaron dentro del set de grabación de Caracol Televisión, otros hechos ajenos al programa también despertaron el interés de sus seguidores.

Según se conoció recientemente, Amparo Grisales, acudió a sus redes sociales para denunciar un incómodo episodio personal que estaba atravesando a inicios de 2026. La figura de la televisión no dudó en hacer público lo ocurrido, con el fin de alertar a sus seguidores y dejar una advertencia clara sobre la situación que la tenía inconforme.

De acuerdo con lo que quedó registrado en su cuenta de X, la famosa puntualizó que estaban usando su imagen para engañar a distintas personas, por lo que quería hacer una advertencia específica. La artista mencionó que no estaba promoviendo ningunas pastillas para temas de salud, pidiendo cuidado.

“Por favor no se dejen engañar! No promuevo pastillas para la hipertensión!”, arrancó diciendo en el post.

La actriz, que vivió un instante particular con Marcela Carvajal, atacó a Facebook y a la inteligencia artificial, señalándolos de cómplices de aquellos que querían estafar a inocentes.

“¡Yo soy sana pura y armoniosa! Tampoco cremas coreanas para la juventud! Hasta cuando Fakebook va a seguir siendo cómplice de estafadores y de la IA! ¿No hay una institución que controle esa venta de venenos en las redes, usando imágenes robadas de personas honestas?“, cuestionó.

Además de lanzar la advertencia, Amparo Grisales fue clara en que solamente, a través de su cuenta de Instagram, promocionaría marcas y productos realmente efectivos, por lo que pedía atención de aquellos que la seguían.

“Ya basta!! No sean ilusos!! Solo en mi Instagram @agrisales333 promocionaría algo que sea verdad!!”, dijo.

“Hago 2 horas de ejercicio diario. Como sano… medito y lo más importante solo envío pensamientos de amor y bendición a todos!! Solo los buenos hábitos te hacen saludable y feliz!! Le doy gracias a Dios por amarme tanto y por tantas bendiciones", agregó, reafirmando cómo hace para lucir tan bien actualmente.

En cuanto a lo que repercutía con estas conductas, aseguró que sus energías la protegían y no permitía que nadie le hiciera daño.

“Esa gente no sabe el daño que se hace espiritualmente! Yo estoy blindada y mi luz no deja que ninguna sombra se me acerque! Los abrazo con mi corazón!”, concluyó.