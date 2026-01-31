Gente

Amparo Grisales expuso delicado tema que atraviesa y soltó advertencia: “Va a seguir siendo cómplice”

La celebridad fue contundente con un mensaje que dejó en redes sociales, destapando una situación incómoda.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

1 de febrero de 2026, 2:31 a. m.
Amparo Grisales hizo advertencia en redes sociales.
Amparo Grisales hizo advertencia en redes sociales. Foto: YouTube Yo me llamo edición Colombia

Amparo Grisales se consolidó como una de las personalidades más reconocidas del entretenimiento colombiano gracias a su extensa y exitosa trayectoria como actriz. A lo largo de los años, su carrera se fortaleció en distintos escenarios, alcanzando aún mayor visibilidad por su participación como jurado en formatos de alta audiencia como Yo me llamo.

Durante la temporada 2025 del reality, la llamada “Diva de Colombia” volvió a estar en el centro de la conversación pública, generando múltiples reacciones por sus comentarios, actitudes y posturas frente a los participantes. Si bien muchas de estas situaciones se desarrollaron dentro del set de grabación de Caracol Televisión, otros hechos ajenos al programa también despertaron el interés de sus seguidores.

Según se conoció recientemente, Amparo Grisales, acudió a sus redes sociales para denunciar un incómodo episodio personal que estaba atravesando a inicios de 2026. La figura de la televisión no dudó en hacer público lo ocurrido, con el fin de alertar a sus seguidores y dejar una advertencia clara sobre la situación que la tenía inconforme.

Ella es la hija de Patricia Grisales; sorprende con el parecido innegable a su tía Amparo Grisales

De acuerdo con lo que quedó registrado en su cuenta de X, la famosa puntualizó que estaban usando su imagen para engañar a distintas personas, por lo que quería hacer una advertencia específica. La artista mencionó que no estaba promoviendo ningunas pastillas para temas de salud, pidiendo cuidado.

Gente

Así fue la llegada de Sonia Restrepo, la mamá y la hermana de Yeison Jiménez a su homenaje en El Campín

Gente

Con la voz entrecortada, Nelson Velásquez animó a la esposa de Yeison Jiménez a dedicarle sentida canción en su homenaje

Gente

Juanse Quintero reaccionó al inesperado beso que Johanna Fadul protagonizó en ‘La casa de los famosos’, ¿se molestó?

Gente

Los primeros besos que sacuden ‘La casa de los famosos 3’ y encienden las redes sociales; las imágenes han causado revuelo

Gente

Video | Así avanza el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: conozca cómo seguir la transmisión en vivo

Gente

Equipo de Yeison Jiménez inicia homenaje en el Campín con sentido mensaje y una imagen que hizo estremecer el corazón de sus fans

Gente

Sara Uribe rompió en llanto en ‘La casa de los famosos’; se mostró afectada en pleno en vivo

Gente

Ella es la hija de Patricia Grisales; sorprende con el parecido innegable a su tía Amparo Grisales

Gente

Amparo Grisales le escribió una emotiva carta a su hermana antes de su salida de ‘MasterChef Celebrity’: “Mi querida Patty”

Gente

Exjurado de ‘Yo me llamo’ se destapó sobre Amparo Grisales y expuso detalles de su relación: “Fue lo que me costó el puesto a mí”

“Por favor no se dejen engañar! No promuevo pastillas para la hipertensión!”, arrancó diciendo en el post.

La actriz, que vivió un instante particular con Marcela Carvajal, atacó a Facebook y a la inteligencia artificial, señalándolos de cómplices de aquellos que querían estafar a inocentes.

“¡Yo soy sana pura y armoniosa! Tampoco cremas coreanas para la juventud! Hasta cuando Fakebook va a seguir siendo cómplice de estafadores y de la IA! ¿No hay una institución que controle esa venta de venenos en las redes, usando imágenes robadas de personas honestas?“, cuestionó.

Además de lanzar la advertencia, Amparo Grisales fue clara en que solamente, a través de su cuenta de Instagram, promocionaría marcas y productos realmente efectivos, por lo que pedía atención de aquellos que la seguían.

Ya basta!! No sean ilusos!! Solo en mi Instagram @agrisales333 promocionaría algo que sea verdad!!”, dijo.

“Hago 2 horas de ejercicio diario. Como sano… medito y lo más importante solo envío pensamientos de amor y bendición a todos!! Solo los buenos hábitos te hacen saludable y feliz!! Le doy gracias a Dios por amarme tanto y por tantas bendiciones", agregó, reafirmando cómo hace para lucir tan bien actualmente.

En cuanto a lo que repercutía con estas conductas, aseguró que sus energías la protegían y no permitía que nadie le hiciera daño.

Esa gente no sabe el daño que se hace espiritualmente! Yo estoy blindada y mi luz no deja que ninguna sombra se me acerque! Los abrazo con mi corazón!”, concluyó.

Más de Gente

Yeison Jiménez hará historia en Bogotá.

Así fue la llegada de Sonia Restrepo, la mamá y la hermana de Yeison Jiménez a su homenaje en El Campín

Amparo Grisales habló del comentario que hizo Manuel Turizo a su imitador.

Amparo Grisales expuso delicado tema que atraviesa y soltó advertencia: “Va a seguir siendo cómplice”

Nelson Velásquez

Con la voz entrecortada, Nelson Velásquez animó a la esposa de Yeison Jiménez a dedicarle sentida canción en su homenaje

Juanse Quintero habló de una de las pérdidas más dolorosas que ha afrontado.

Juanse Quintero reaccionó al inesperado beso que Johanna Fadul protagonizó en ‘La casa de los famosos’, ¿se molestó?

La casa de los famosos 3

Los primeros besos que sacuden ‘La casa de los famosos 3’ y encienden las redes sociales; las imágenes han causado revuelo

Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

Video | Así avanza el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: conozca cómo seguir la transmisión en vivo

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Equipo de Yeison Jiménez inicia homenaje en el Campín con sentido mensaje y una imagen que hizo estremecer el corazón de sus fans

La ganadora de 'Protagonistas de Nuestra Tele 2012' fue confirmada para la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia'.

Sara Uribe rompió en llanto en ‘La casa de los famosos’; se mostró afectada en pleno en vivo

La actriz recibió inesperada sanción en 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Johanna Fadul incumplió regla en ‘La casa de los famosos’ y recibió fuerte sanción; su esposo opinó

Estos serían los artitsas con mayor posibilidad de ganar un Grammy en el 2026.

Premios Grammy 2026: estos son los artistas favoritos para ganar

Noticias Destacadas