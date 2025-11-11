Ella es la hija de Patricia Grisales; sorprende con el parecido innegable a su tía Amparo Grisales

La tensión en MasterChef Celebrity aumenta con cada emisión, pues la competencia entra en su recta final y los participantes luchan intensamente por mantenerse en carrera hacia el anhelado trofeo. Con el avance de los capítulos, la décima temporada del popular reality de cocina se acerca a su desenlace, dejando ver el esfuerzo, la disciplina y la creatividad de cada celebridad en los fogones.

Durante el episodio transmitido el miércoles 5 de noviembre, se vivió un nuevo y exigente reto de eliminación, en el que tres talentosas concursantes se enfrentaron para conservar su lugar: Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Patricia Grisales. La jornada estuvo cargada de emociones, nervios y presión, pues cada una intentó sorprender al jurado con sus preparaciones.

No obstante, a pesar de su dedicación, Patricia Grisales fue quien tuvo mayores complicaciones durante la prueba, lo que finalmente le costó su permanencia en el programa. La decisión de los jueces conmovió profundamente a sus compañeros, quienes expresaron su tristeza y admiración hacia ella, destacando su carisma, entrega y pasión por la cocina.

Su despedida dejó un vacío en el grupo, pero también el reconocimiento de haber sido una de las concursantes más queridas de esta temporada, que sigue generando expectativa y emociones entre los televidentes de toda Colombia.

Sin embargo, tras salir de la competencia, las miradas de los curiosos se posaron en la hija de Patricia Grisales, quien ha causado sensación por su imagen, sus contenidos y su parecido con Amparo Grisales, su tía.

¿Quién es la hija de Patricia Grisales?

Gabriela Correa Grisales tiene 25 años y es nutricionista, sobresaliendo en las plataformas digitales con variedad de contenido. La joven ha cautivado mostrando un poco de su estilo de vida, el cuidado personal y las ideas de rutina fitness.

En los comentarios de varias fotografías, los curiosos afirmaron que la mujer tenía bastante parecido a Amparo Grisales, la reconocida Diva de Colombia. Al ser su tía, los seguidores mencionaron que parecían calcadas por los rasgos faciales y la escultura de sus cuerpos.

Muchos recurren a su perfil por recomendaciones de Patricia Grisales, quien apunta que su hija le ayudó a bajar de peso.