En el capítulo del 5 de noviembre se llevó a cabo un reto de eliminación en el que Patty Grisales, hermana de la Diva de Colombia, se despidió de una de las cocinas más importantes del país. Su salida conmovió a sus compañeros, quienes no contuvieron el llanto y demostraron su tristeza por la decisión de Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

La actriz se enfrentó a Violeta Bergonzi y Carolina Sabino, dos celebridades que siguen destacándose en la competencia por sus preparaciones y, aunque en la última prueba las tres cocineras recibieron elogios por sus platos, Patty no superó las expectativas de los chefs y se despidió de la competencia.

Emotiva carta que recibió Patty Grisales de su hermana

Las hermanas Grisales han conquistado el corazón de muchos televidentes por su trayectoria frente a las cámaras y, en esta ocasión, volvieron a captar la atención del público, luego de que Patty recibiera unas tiernas palabras por parte de su hermana.

En la prueba de salvación, Claudia Bahamón le leyó a la también productora una carta en la que le expresaban su admiración y le recordó a su madre, y sin decirle quién se la había escrito, Patty descubrió que se trataba de Amparo desde el momento en el que escuchó el saludo.

“Mi querida Patty, la chiquita de la casa. Eres grande, verte rodeada de sabores y de aromas, me hace evocar a nuestra mami Delia, que siempre nos cocinó sus recetas favoritas con tanto amor. Saber que estás cumpliendo un sueño que siempre abrazaste con tanta sazón, me llena de orgullo y admiración. Eres mi ‘MasterChef’, mi ‘MasterChef’ favorita, eres una campeona, te amo”, leyó la presentadora.

@canalrcn Patricia Grisales se quebró en llanto en MasterChefCelebrityColombia tras recibir una carta de su hermana Amparo Grisales, quien expresó su gran admiración y recordó con cariño a su madre 😮😬 MasterChefCelebrity ♬ sonido original - CanalRCN - CanalRCN

La reciente eliminada manifestó que, a pesar de ser cuatro hermanas, su relación con Amparo es más cercana porque las rodean las mismas amistades, comparten gusto por una misma profesión, hablan parecido y todos los días se están apoyando.

“Somos hijas de una gran mamá que nos dejó una herencia: el amor”, expresó entre lágrimas, pues Patricia, Luz, Omaira y Amparo han recibido comparaciones porque cada una tiene una personalidad diferente.

Palabras de despedida de Patty Grisales

A través de su perfil de Instagram, la actriz colombiana se refirió a su salida del programa por medio de un video y compartió el sentimiento que le causó la eliminación.

“Hoy, me voy de MasterChef… y me voy con el corazón lleno, lleno de amor, de aprendizaje y de felicidad. Hoy, me dijeron las palabras más lindas, las que te llegan al alma. Hoy, sentí que sí, que los sueños se cumplen, que no es tarde para soñar, para creer, para empezar de nuevo”, dijo en la primera parte.