Violeta Bergonzi le tiró a Valentina Taguado por broma pesada fuera de ‘MasterChef’; la frenó por tema: “Te quito esa máscara”

MasterChef Celebrity 2025 continúa su curso con emocionantes capítulos que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos. La competencia avanza con intensidad y cada episodio trae consigo nuevas eliminaciones que sorprenden tanto a los concursantes como al público.

El reality culinario, que se ha convertido en uno de los programas más comentados del momento, sigue generando debate en redes sociales por las decisiones dentro del juego y las inesperadas situaciones que se desatan entre participantes. A medida que la competencia se estrecha, las emociones se intensifican y los retos exigen cada vez más talento, creatividad y temple en la cocina.

Recientemente, Violeta Bergonzi fue la encargada de robarse las miradas de los curiosos con un particular post que realizó en su cuenta oficial de Instagram, debido a las palabras que brindó en un video. La presentadora no se guardó nada y arremetió contra Valentina Taguado, su compañera de proyecto.

La presentadora contó lo sucedido a través de su cuenta de Instagram. | Foto: Instagram: @violetabergonzi

La famosa grabó un contenido en el que se dirigía a la exintegrante de Los 40, quien había estado haciendo comentarios y burlas en su contra. Pese a que se desconocía que existiera un ‘raye’ entre ambas, el mensaje de Bergonzi fue contundente.

“Todos hemos tenido una Valentina Taguado en la vida… pero con el tiempo aprendí que no hay por qué aguantar. Nos enseñaron a normalizar las burlas desde el colegio, y eso no puede ser normal. Los amo, mi equipo Violeta. No permitan nunca que pasen por encima de ustedes. No tengan miedo de defenderse ni de poner frenos“, dijo al inicio.

La expresentadora de Buen día, Colombia mencionó que estaba cansada de los chistes y opiniones pasadas de su colega, quien solamente lanzaba palabras sin réplica por parte de los otros exparticipantes.

“Después de que te burlaras de mí, de que hicieras tus chistes queriendo humillar, queriendo reducirme, pues ya me cansé. No tengo por qué seguir tolerando que lo hagas en un espacio donde das tu versión de los hechos, todo contado a tu favor, sin que los demás tengamos derecho a réplica. Es que cuando Caperucita cuenta el cuento, el lobo siempre va a ser el malo”, aseguró.

La celebridad agregó que estos comportamientos ya no los permitiría, por lo que le aconsejaba a la locutora que cambiara sus ideas digitales y se centrara en generar contenido distinto.

“No, no soy una araña a la que puedes pisotear. Nunca lo vas a hacer, Valentina, ni en tus mejores sueños. Con el paso del tiempo se te ha ido cayendo la máscara de ese personaje que creaste. Tienes 33 años, pero te funciona hacer voz de bebé ‘boquisucia’ con moñitos, y te felicito, eso está muy bien. Eres una mujer inteligente y poderosa, así que usa esa inteligencia para crear contenido de valor, para hacer cosas que edifiquen, no para estar humillando y burlándote de los demás con tu carita de ‘yo no fui’, porque esa es la fácil”, afirmó.