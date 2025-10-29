Gente
Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ dio con los responsables de las amenazas de muerte que recibe: “Te encontré... no operas solo”
El comediante no se quedó callado y divulgó también el modus operandi.
Para el año 2019, el nombre de Juanda Caribe se hizo más conocido, pues el comediante y creador de contenido digital fue participante del famoso y amado reality de cocina, MasterChef Celebrity.
En los últimos días, el creador llamó la atención de sus seguidores, ya que se tomó el tiempo para exponer a través de sus redes sociales que le están llegando amenazas y ataques personales debido a rumores que indican que maltrata a su pareja y a su hija.
En su cuenta de Instagram, Juanda Caribe hizo responsable a la cuenta ‘Babaditos Oficial’ por difundir este rumor que no solamente lo deja a él con una mala imagen, sino que afecta su nombre a impacta en la integridad y seguridad de su familia.
“Amenazas de muerte y demás me están llegando, hago responsable a 'Babaditos Oficial’ de cualquier cosa que me pase a mí, a mi familia y, en especial, a mi hija”, dijo el comediante.
En medio de su gran molestia, Juanda calificó esta molesta situación como el ataque “más bajo e infame” que ha recibido en toda su vida.
La cuenta de Instagram que él hizo responsable, según él, se ha encargado de divulgar la versión de que él agrede a su pareja sentimental, Sheila Gandara y ante esto, el hombre no se quedó callado y fue enfático en mencionar que jamás ha hecho esto y que no sería capaz de hacerlo ya que le parece un acto insólito y además, porque fue criado solamente por mujeres.
“Jamás en mi vida, 31 años, he tenido una sola escena violenta con una mujer, fui criado por una mamá amorosa, unas abuelas y tías que me hicieron entender el verdadero valor de una mujer, nunca en lo que llevo corrido de vida he tenido un altercado físico con una mujer y mucho menos con Sheila Gandara, con quien tengo la bendición de ser precisamente padre de una mujer”, escribió en su comunicado.
Juanda Caribe encontró al responsable
De igual forma, a través de sus redes sociales, y luego de pedir ayuda, el comediante logró encontrar a la red responsable de operar de esta manera, pues descubrió que también piden plata por borrar los datos que son mentira.
“Te encontré o más bien los, porque no operas solo. Pruebas, acoso, extorsión, injuria y muchos delitos que vienes cometiendo hace muchos años, hoy empiezan a llegar a su fin”, escribió en una de sus historias.
Juanda afirmó que nuevamente le empezaron a llegar mensajes tipo: “Tienes miedo, por eso te defiendes”; “Si respondes es por algo”; “Se te cayó la máscara”; “Tas caído”, y volvió a afirmar que esto no es verdad.
“Para mí lo más valioso de una persona es su honor y el mío estoy dispuesto a defenderlo, sin miedo, sin temores y sin violencia por qué aunque me han querido vender como ser violento, jamás empleado violencia contra nadie y en ninguna de sus formas [...] pero mientras, yo no voy a callar ni aguantarme todo porque soy ‘figura pública’ más que cualquier figura soy un colombiano que tiene derechos y estos han sido violados durante años por esta página. Ayer inicié una investigación y toda acción que yo haga en contra de estas personas será en el Marco de la ley, que desde que me comuniqué con ellas han tenido la mejor disposición y han actuado de acuerdo a los procedimientos”, concluyó.