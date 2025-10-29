Diana Celis, ex de Epa Colombia, víctima de duro robo en Bogotá; contó angustiante momento: “Nos apuntó”

Diana Celis ganó gran reconocimiento en las redes sociales tras iniciar una relación con Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia. Sin embargo, su popularidad no solo se debió al vínculo sentimental con la empresaria, sino también a su destacado desempeño deportivo durante su paso por el Independiente Santa Fe, donde demostró su talento y compromiso en la cancha.

A lo largo de su relación, la futbolista se mantuvo presente en momentos clave de la vida de su expareja, brindándole apoyo incondicional y compañía en medio de las dificultades. Este gesto le valió el reconocimiento y el cariño de muchos seguidores, quienes valoraron su lealtad y entrega.

No obstante, tras la ruptura, Diana Celis volvió a llamar la atención de los curiosos con un serie de videos que publicó en redes sociales, donde revelaba un incómodo y angustiante momento que vivió. La deportista no se quedó callada y relató los instantes que la dejaron temblando.

La creadora de contenido reveló que, aunque aparecía sonriendo en estas imágenes, todo se trataba de una máscara para ocultar lo asustada que había quedado tras un robo del que fue víctima.

Diana Celis indicó que la inseguridad en Bogotá estaba desbordada, ya que estaba departiendo con una amiga en un vehículo estacionado en la calle. Ambas estaban a las afuera del hogar de la otra mujer, cuando un sujeto llegó y las amedrentó con un arma de fuego, intimidándolas para que le entregaran el carro.

La ex de Epa Colombia indicó que no perdieron el vehículo, pero sí sentía una profunda tristeza al ver el tipo de comportamientos de la gente.

“Puede que esté toteada de la risa, pero yo ahorita estaba temblando como una gelatina”, dijo al inicio.

“Entró un man con un revólver, nos apuntó, nos robó. De milagro… O sea, Dios es tan grande que no se nos llevó el carro. No, parce, qué tristeza, en serio. Tengo un video y una foto del man en la moto con las placas y todo eso”, agregó.

La jugadora de fútbol reveló que tenía pruebas de aquel sujeto, pues habían tomado un video y una foto con los datos de la moto en la que se movilizaba. Sus palabras fueron contundentes, poniendo en duda qué sucedería con la llegada de diciembre y la época de Navidad.

“Gracias a Dios no nos pasó nada, pues a la final lo material se recupera (…) ¿Qué nos espera? Ni siquiera ha llegado diciembre y ya todo el mundo está alborotado. Bogotá está imposible. Ojalá el alcalde y la gente de ahí haga un poquito más por esta ciudad”, comentó.