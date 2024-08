Habló futbolista de Millonarios con la que Diana Celis habría puestos “cachos” a Epa Colombia: “Ten valor”

Tiempo después de la ruptura amorosa, Epa Colombia detonó una fuerte polémica con unas declaraciones que dio, destapando que Diana Celis le había sido infiel con una futbolista colombiana. En una charla con Yina Calderón, la influencer aseguró que había pillado a su ex hablándole a aquella deportista, por lo que no pudo perdonarla.

“Ahora me vuelve a demandar por la marca de ‘Epa Colombia’, quiere más plata. Diana es una solapada, ella me apoyó como pareja porque ella estaba en el fútbol. ¿Le tengo que dar?, me tengo es que morir, a mi la gente me acaba diciendo que ella (Diana) era la del proceso, Diana me montó primero cachos con Liana Salazar, ella está en la Selección Colombia, actualmente está jugando en Millonarios, y ellas salían desde el 2020 y yo no le pude perdonar eso, ¿cómo se le podía perdonar?”, mencionó.