Millonarios oficializa su primer refuerzo para 2026: experiencia en Santa Fe y Selección Colombia

En horas de la tarde de este lunes, 10 de noviembre de 2025, la cuenta de Millonarios F.C. Femenino hizo oficial su primer refuerzo para el 2026.

Se trata de una jugadora de experiencia, que ya había vestido la camiseta azul capitalina, y con la cual esperan lograr la primera estrella del fútbol profesional femenino en toda su historia, algo esquivo para Millonarios.

Liana Salazar, refuerzo para Millonarios de cara al 2026

“¡Jerarquía y experiencia Embajadora! Liana Salazar vuelve a nuestro equipo para liderar el mediocampo y guiarnos en los nuevos retos”, escribió Millonarios, por medio de sus redes sociales, desatando todo tipo de comentarios en sus hinchas.

Es el primer refuerzo confirmado por parte de Millonarios, hasta ahora, pero no la primera noticia respecto al mercado de pases. Las albiazules también se han movido, entre bajas y renovaciones, para el año entrante.

Lista de bajas en Millonarios Femenino, hasta ahora, para 2026:

Luna Reyes

Nicoll Cárdenas

Paula Quiroga

Nancy Madrid

María Fernanda Gutiérrez

María José Torres

Daniela Castellanos (transferida al Levante UD de España)

Lista de renovaciones en Millonarios Femenino, parcialmente, para 2026:

Laura Bolaño

Rocío Olaya

María Fernanda Viáfara

María Alejandra Aroca

Daniela Gamboa

Lina Gómez

Laura Tamayo

Ledys Calvo

Liana Salazar, con experiencia en Santa Fe y Selección Colombia

Hablar de Liana Salazar es mencionar su experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano. Sabe perfectamente lo que es portar la camiseta de la Selección Colombia, y eso indica que se ha destacado como una de las mejores futbolistas en el balompié nacional.

Aunque su estancia en Millonarios no va a ser algo nuevo, no pasó desapercibido su pasado por Independiente Santa Fe. Es rico, tanto en actuaciones individuales como en títulos obtenidos, por lo que es recordada en el león.

Liana Salazar levantó las ligas de 2017, 2020 y 2023 con Independiente Santa Fe. Eso hizo que escribiera su nombre en letras doradas con el cuadro rojo de la capital. Ahora, se enfocará en luchar la estrella con Millonarios.

Liana Salazar con los colores de Independiente Santa Fe (2023). | Foto: Colprensa: "Cortesía Dimayor".

Salazar regresa a Millonarios luego de su paso por Neom de Arabia. En Colombia también vistió los colores de Atlético Huila, y ha prestado sus servicios en países como Finlandia (Sudet), Estados Unidos (Kansas), China (Beijin) y Brasil (Corinthians).