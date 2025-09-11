Suscribirse

Fichaje de última hora pasa de Millonarios a Santa Fe: firma por dos años para jugar Libertadores

Una nueva pieza se suma al plantel rojo de cara a la disputa del certamen continental en 2025.

Redacción Deportes
11 de septiembre de 2025, 6:07 p. m.
Millonarios vs. Santa Fe es una rivalidad histórica en el FPC
Millonarios vs. Santa Fe es una rivalidad histórica en el FPC | Foto: Getty Images

Independiente Santa Fe, como institución, goza de buena salud durante el 2025, tras años en los que tuvo más tristezas que alegrías.

Esa estrella de mitad de año por parte del plantel masculino hizo que se diera un respiro a tiempos complejos en el rojo.

Adicional a esto, a las buenas noticias ahora se le suman las de la plantilla femenina, la cual está a 180 minutos de la cuarta estrella en Liga.

Independiente Santa Fe Femenino se clasificó a la final de Liga en 2025
Independiente Santa Fe Femenino se clasificó a la final de Liga en 2025 | Foto: @LeonasSantaFe

Este mismo fin de semana el cuadro rojo tendrá que afrontar la ida (14 de septiembre), y el próximo domingo 21 la vuelta, ante Deportivo Cali.

Estos dos planteles también ostentan ser quienes vayan a representar al país en la próxima Copa Libertadores Femenina, que se jugará del jueves 2 de octubre, hasta el sábado 18 de octubre.

Santa Fe no ha querido perder tiempo para la preparación del certamen internacional; por eso, ya ha firmado a varios fichajes de peso para dicho certamen.

Uno de los últimos movimientos que está por concretar arribaría desde el rival histórico de los rojos, Millonarios.

Contexto: Definido el futuro de Omar Fernández Frasica: anuncio tomó por sorpresa a los hinchas de Santa Fe

Según lo dado a conocer este viernes por el periodista, Julián Capera, de ESPN, ya hay un: “Acuerdo de palabra entre Independiente Santa Fe y Juana Ortegón”.

Además de eso, para reconfirmar lo dicho a primera instancia, el comunicador sumó el tiempo por el que se firmará el vínculo.

“Tras despedirse de Millonarios, la mediocampista reforzará al equipo cardenal para la Copa Libertadores y firmará un contrato de dos años”, completó.

Ella es Juana Ortegón

A sus 19 años, la talentosa jugadora que llega a Santa Fe ya ha tenido una vasta experiencia en grandes clubes de Colombia.

Su iniciación se dio hacia 2022 con Deportivo Cali y, posteriormente, pasó a Millonarios con quien disputó el último tiempo.

Juana Ortegón abrió la cuenta ante Brasil
Juana Ortegón ha sido parte de varios procesos de Selección Colombia Femenina. | Foto: FCF

También ha hecho parte de varios procesos con la Selección Colombia, que la hacen una jugadora más que confiable a la hora de apostar por ella para su fichaje.

Ortegón llegará a ser una pieza que robustecerá el plantel actual de las Leonas, quienes sueñan con levantar por fin el título continental de la Libertadores.

Más nombres se han unido

Santa Fe no quiere volver a ser subcampeona en el continente y por eso, no deja nada al azar a la hora de la conformación de su plantel para la cita continental.

Desde Venezuela trajo también otra futbolista que es prenda de garantía, goles y que ya es conocida en la casa cardenal.

Se trata de Ysaura Viso, quien “regresa a las Leonas para la Conmebol Libertadores 2025″ como lo dio a conocer la jefatura de prensa.

“La delantera venezolana ya se sumó a los trabajos dirigidos por el DT Omar Ramírez”, agregaron sobre su arribo de inmediato a Bogotá.

Otros nombres que han dado a conocer las cardenales son los de María Nela Carvajal y Leury Basanta.

Contexto: Con polémica terminó Millonarios vs. Pasto: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido

Valga recordar que ninguno de estos nombres podrá tener participación en la final de Liga, ante Deportivo Cali.

Su inscripción se llevará a cabo netamente para la disputa de la Copa Libertadores Femenina, con sede en Argentina.

