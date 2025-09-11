Fichaje de última hora pasa de Millonarios a Santa Fe: firma por dos años para jugar Libertadores

Independiente Santa Fe, como institución, goza de buena salud durante el 2025, tras años en los que tuvo más tristezas que alegrías.

Esa estrella de mitad de año por parte del plantel masculino hizo que se diera un respiro a tiempos complejos en el rojo.

Adicional a esto, a las buenas noticias ahora se le suman las de la plantilla femenina, la cual está a 180 minutos de la cuarta estrella en Liga.

Independiente Santa Fe Femenino se clasificó a la final de Liga en 2025 | Foto: @LeonasSantaFe

Este mismo fin de semana el cuadro rojo tendrá que afrontar la ida (14 de septiembre), y el próximo domingo 21 la vuelta, ante Deportivo Cali.

Estos dos planteles también ostentan ser quienes vayan a representar al país en la próxima Copa Libertadores Femenina, que se jugará del jueves 2 de octubre, hasta el sábado 18 de octubre.

Santa Fe no ha querido perder tiempo para la preparación del certamen internacional; por eso, ya ha firmado a varios fichajes de peso para dicho certamen.

Uno de los últimos movimientos que está por concretar arribaría desde el rival histórico de los rojos, Millonarios.

Según lo dado a conocer este viernes por el periodista, Julián Capera, de ESPN, ya hay un: “Acuerdo de palabra entre Independiente Santa Fe y Juana Ortegón”.

Además de eso, para reconfirmar lo dicho a primera instancia, el comunicador sumó el tiempo por el que se firmará el vínculo.

“Tras despedirse de Millonarios, la mediocampista reforzará al equipo cardenal para la Copa Libertadores y firmará un contrato de dos años”, completó.

Ella es Juana Ortegón

A sus 19 años, la talentosa jugadora que llega a Santa Fe ya ha tenido una vasta experiencia en grandes clubes de Colombia.

Su iniciación se dio hacia 2022 con Deportivo Cali y, posteriormente, pasó a Millonarios con quien disputó el último tiempo.

Juana Ortegón ha sido parte de varios procesos de Selección Colombia Femenina. | Foto: FCF

También ha hecho parte de varios procesos con la Selección Colombia, que la hacen una jugadora más que confiable a la hora de apostar por ella para su fichaje.

Ortegón llegará a ser una pieza que robustecerá el plantel actual de las Leonas, quienes sueñan con levantar por fin el título continental de la Libertadores.

Más nombres se han unido

Santa Fe no quiere volver a ser subcampeona en el continente y por eso, no deja nada al azar a la hora de la conformación de su plantel para la cita continental.

Desde Venezuela trajo también otra futbolista que es prenda de garantía, goles y que ya es conocida en la casa cardenal.

El sueño continental 🏆 está intacto y se trabaja desde YA 💪.



¡𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙖 𝙑𝙞𝙨𝙤 🇮🇩! pic.twitter.com/xBcQrqPKLY — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 10, 2025

Se trata de Ysaura Viso, quien “regresa a las Leonas para la Conmebol Libertadores 2025″ como lo dio a conocer la jefatura de prensa.

“La delantera venezolana ya se sumó a los trabajos dirigidos por el DT Omar Ramírez”, agregaron sobre su arribo de inmediato a Bogotá.

Otros nombres que han dado a conocer las cardenales son los de María Nela Carvajal y Leury Basanta.

Valga recordar que ninguno de estos nombres podrá tener participación en la final de Liga, ante Deportivo Cali.