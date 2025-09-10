Este miércoles 10 de septiembre, Millonarios F. C. de Bogotá se vio las caras con Deportivo Pasto por la segunda jornada (partido que había sido aplazado en su momento) de la Liga BetPlay del segundo semestre del año.

El compromiso se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que tuvo una muy buena presencia de hinchas. A pesar de que la situación de la institución no es la mejor, la afición sigue fiel.

Para el encuentro de este miércoles, la buena noticia en Millonarios fue el regreso del centro delantero Leonardo Castro, que lleva un poco más de cinco meses fuera de las canchas por lesión.

El exjugador del Deportivo Pereira y Deportivo Independiente Medellín fue suplente. En el segundo tiempo, ingresó y los hinchas aplaudieron su retorno con el plantel profesional.

Hernán Torres, técnico de Millonarios. | Foto: Prensa Millonarios.

El primer tiempo del choque estuvo muy dinámico. Millonarios, al ser local, salió con la obligación de hacer daño desde el comienzo, pero no fue hasta el minuto 30 que llegó la apertura en el marcador.

De cabeza, el centro delantero argentino Santiago Giordana anotó el 1 a 0. Los miles de hinchas presentes en el estadio El Campín celebraron a rabiar el tanto de su equipo.

Deportivo Pasto, entrenado por Camilo Ayala, hizo todo lo posible para terminar la etapa inicial con un empate. Sin embargo, no lo logró. El primer tiempo se lo llevó Millonarios por la mínima diferencia.

El segundo tiempo empezó un poco aburrido y el juego se tornó así durante varios minutos. Después del 70 el duelo empezó a tomar forma de nuevo. Leonardo Castro tuvo una clara opción para ampliar la ventaja, pero el portero rival se impuso.

Leo Castro con Millonarios. | Foto: Catalina Olaya

Más adelante, Juan Carlos Pereira, mediocampista del conjunto azul, se lesionó solo y tuvo que ser sustituido de inmediato. Se espera un reporte médico para conocer qué le sucedió al jugador.

Faltando pocos minutos para finalizar el partido, el portero Diego Novoa le pegó un rodillazo a un rival dentro del área. Los jugadores del Pasto pidieron penal, pero aunque el VAR conversó con el juez Bismark Santiago, no se pitó la acción.

Muchos usuarios en redes afirmaron que la jugada era penal, mientras que otros pocos señalaron como acertada la decisión del cuerpo arbitral. Al final, el duelo quedó 1 a 0 a favor de Millonarios.