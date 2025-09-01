Definido el futuro de Omar Fernández Frasica: anuncio tomó por sorpresa a los hinchas de Santa Fe

Independiente Santa Fe ya piensa lo que será la Copa Libertadores del próximo año. El vigente campeón del fútbol colombiano aseguró la continuidad de una de sus máximas figuras con una renovación de contrato que tomó por sorpresa a los hinchas.

Omar Fernández Frasica renovó su vínculo con el conjunto cardenal y firmó hasta el año 2027 como pieza clave del proyecto.

Cabe recordar que el zipaquereño llegó a principios de este año, procedente del Club León de México. Aunque pocos lo conocían, su impacto en el equipo fue instantáneo y terminó siendo pieza clave en el título conseguido el pasado 29 de junio.

Su capacidad para regatear rivales y el incansable espíritu que mostró en cada partido, se ganó el corazón de los hinchas al punto de ser considerado uno de los referentes del plantel al lado de Hugo Rodallega y Andrés Mosquera Marmolejo.

Frasica, como dice en el dorsal de su camiseta, tenía contrato con Santa Fe hasta diciembre y ya empezaban a sonar posibles interesados en su fichaje.

No obstante, cumplió con su palabra de seguir dándole alegrías al cuadro cardenal y anunció su renovación hasta el año 2027.

Eso quiere decir que continuará con el equipo para el próximo año y estará bajo las órdenes de Jorge Bava camino a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Desde la dirigencia del conjunto cardenal quieren olvidar los recientes fracasos en torneo internacional, algo que solo se logra dando continuidad al plantel y sumando fichajes importantes en cada una de las líneas.

Santa Fe viene de un mes de agosto con derrotas que encienden alarmas en el cuerpo técnico, sin embargo, todavía tiene serias opciones de entrar a cuadrangulares y defender el título de la Liga Betplay.

¿Y Rodallega?

Para esa tarea no solo tendrán disponible a la mayor parte de la nómina campeona, sino también el esperado regreso a las canchas de Hugo Rodallega.

El delantero vallecaucano se recuperó de su lesión muscular en el aductor y jugará con una máscara para proteger la operación de tabique que se hizo en las vacaciones.

El regreso de Rodallega es una gran noticia para Santa Fe, que este lunes enfrentará a Once Caldas en el cierre de la novena fecha del rentado local.

Una victoria le permitiría al cuadro cardenal regresar al grupo de los ocho y a eso le apuntan con la compañía de su hinchada.

La afición santafereña prepara un gran recibimiento para Rodallega, héroe de la décima estrella y máximo goleador del primer semestre en el fútbol colombiano.

Daniel Torres, Omar Fernández y Hugo Rodallega en la celebración de Santa Fe | Foto: Colprensa

Cabe recordar que ‘Hugol’ termina contrato con Santa Fe en diciembre y, aunque hay disposición de ambas partes, todavía no ha llegado la luz verde a su nuevo contrato.

Tras la final contra Medellín amagó sobre un posible retiro, pero reveló que sus compañeros le piden que se quede por lo menos para disputar la Copa Libertadores en 2025.