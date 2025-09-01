América de Cali ya le tiene reemplazo a Raimondi: se conoció el nuevo técnico que llegaría

América de Cali no ha despedido a Gabriel Raimondi y ya adelanta negociaciones con su posible reemplazo para lo que resta de 2025.

Así lo informó el periodista Felipe Sierra, confirmando que se vienen decisiones trascendentales en el futuro del conjunto escarlata.

La gota que rebosó la copa fue la derrota contra Alianza FC en la fecha 9 de la Liga Betplay, partido que le habían dado como última oportunidad al técnico argentino.

De regreso en la capital vallecaucana, Raimondi se reunirá con la dirigencia de América en busca de un acuerdo para la rescisión del contrato.

Volvería Juan Cruz Real

"Juan Cruz Real (48) es el candidato más fuerte en América y el deseo principal de uno de los miembros de la Secretaría Técnica. Anoche iniciaron las negociaciones con el argentino", indicó Sierra en sus redes sociales.

Cruz Real fue el último técnico campeón con el rojo vallecaucano. Lo hizo en la Liga Betplay de 2020, esa que le ganaron a Independiente Santa Fe con victoria 3-2 en el marcador global.

El estratega argentino ha sonado últimamente para varios clubes grandes del país, pero ninguna propuesta se ha logrado materializar.

América confía que su experiencia en el club servirá para dar resultados de manera inmediata, aún cuando varias piezas del plantel no parecen cumplir las expectativas.

El último equipo de Juan Cruz Real fue Belgrano de Córdoba en Argentina, al que dirigió entre marzo y noviembre de 2024.

Desde entonces está sin trabajo esperando por una nueva oportunidad de dirigir en Colombia, donde estuvo al mando de otros clubes como Junior de Barranquilla, Alianza Petrolera, Jaguares y Deportes Tolima.

“Hay otros dos candidatos y esperan cerrar al nuevo DT lo más pronto posible”, completó la información de Pipe Sierra.

América en crisis

El posible regreso de Juan Cruz Real ha generado comentarios a favor y en contra por parte de la hinchada del América de Cali, que hace rato viene protestando las decisiones de la dirigencia encabezada por la presidenta Marcela Gómez.

Este año ya habían despedido a Jorge ‘Polilla’ Da Silva por malos resultados y el experimento de Raimondi no salió como esperaban.

Sumado a eso, perdieron a varias figuras del plantel como Juan Fernando Quintero y Duván Vergara, quienes se fueron a probar suerte en el fútbol argentino.

El reflejo de esas bajas no solo se está viendo en el campeonato local, sino también en el ámbito internacional. Hace un par de semanas cayeron eliminados en los octavos de final de Copa Sudamericana, ofreciendo un pobre rendimiento en la llave contra Fluminense.

Raimondi recibió el respaldo de los directivos para tratar de sacar el barco a flote, sin embargo, las victorias no llegaron y la decisión final fue destituirlo.

Lo bueno es que América todavía tiene opciones matemáticas de clasificarse a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, al tiempo que juega la llave de vuelta de la Copa Betplay contra Atlético Bucaramanga.