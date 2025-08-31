Gabriel Raimondi hizo anuncio oficial sobre su futuro en América de Cali, tras nuevo papelón

Gabriel Raimondi tendría las horas contadas como técnico del América de Cali. El estratega argentino habló en rueda de prensa y dejó claro que está abierto a cualquier decisión que tome la junta directiva.

Raimondi llegó como reemplazo de ‘Polilla’ Da Silva para este segundo semestre, sin embargo, no ha cumplido con las expectativas.

Aunque lo respaldaron después de la eliminación en Copa Sudamericana, es difícil que pueda continuar al frente del conjunto escarlata.

Y es que América marcha en la penúltima posición del campeonato con 5 puntos de 21 posibles. Todavía no está eliminado y tiene margen de mejora, pero la situación de Raimondi es prácticamente insostenible.

Esto dijo Raimondi

Cuando le preguntaron sobre su futuro, la respuesta dejó más dudas a resolverse en las próximas horas. “Quisiera decir que la relación con los dirigentes es muy buena, Marcela y todos saben que tienen mi disponibilidad absoluta por ese buen trato que hemos tenido”, declaró en Valledupar.

“Hoy el equipo no jugó bien, tuvo mucha dificultad y desde un punto de vista futbolístico, hoy no estuvimos a la altura. Hay que bajar un poco la adrenalina, hablar con tranquilidad y entre personas inteligentes nos vamos a entender”, admitió.

Algunas fuentes en la capital vallecaucana aseguran que la decisión está tomada y el ciclo de Raimondi terminará, pero primero se reunirán para acordar los detalles de la destitución.

El técnico argentino, sin embargo, guarda una leve esperanza de sacudirse. “Cuando las cosas van muy mal la responsabilidad sí es de todos, pero va dividida por porcentajes y el entrenador es más culpable que los demás”, sentenció.

“Agradezco el respeto de los periodistas, de los hinchas, que vienen al banderazo, a pedir autógrafos y lo hacen con cinco partidos consecutivos perdidos. Mis jugadores son jugadores importantes, que han peleado por cosas importantes a nivel internacional y a nivel local. Estos chicos, seguro que van a salir a la superficie”, analizó.

El inicio había sido positivo con victoria ante Águilas Doradas y goleada sobre Tigres en Copa Betplay, pero todo se empezó a derrumbar desde principios de agosto.

“Sobre los números no podemos decir nada, esta racha se divide en dos etapas, la primera era crisis absoluta de resultados como con Santa Fe, Tolima, Fluminense, que perdíamos, pero no lo merecíamos y hoy que el equipo no merece ni empatar ni ganar. Hay que asumir las responsabilidades”, agregó.

Gabriel Raimondi llegó a América con poca experiencia como entrenador en jefe, uno de los puntos más criticados por la afición escarlata.

Antes del rojo vallecaucano solo había tenido experiencias en divisiones menores de Italia. El resto de su carrera fue como asistente técnico en distintos clubes del mundo e incluso en la selección uruguaya de mayores.

América es el primer equipo grande que tiene bajo sus órdenes y parece que la presión de los resultados le pasó factura.