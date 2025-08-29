Adrián Ramos vuelve a América de Cali: emotiva presentación con promesa de por medio

Sacudón en el Fútbol Profesional Colombia gracias a América de Cali. En la noche de este viernes, 29 de agosto, la mecha oficializó el regreso de Adrián Ramos, ídolo escarlata que se había despedido en diciembre de 2024.

Fue por medio de las redes sociales de América que se hizo el anuncio. América posteó un video con emotivas palabras de Adrián Ramos, donde lanzó una promesa: “Esta historia la vamos a cerrar juntos”.

¿Su retiro se dará en América? Varios especulan eso tras las palabras de Adrián. Mientras tanto, hay fiesta en el lado rojo de Cali: regresa un ídolo, referente, goleador y campeón.

Adrián Ramos vuelve al América de Cali. | Foto: Getty Images

“A veces, para escribir la última página, hay que volver al primer capítulo. Volver no es fácil, pero este amor trasciende cada momento, cada década, cada historia. América es mi casa, el lugar donde he vivido mis más grandes alegrías, y también donde aprendí que la lucha es el camino para honrar lo que amamos”.

“Volver no es solo regresar, es unir corazones, cerrar heridas y recordarnos que América de Cali es una pasión. Esta es mi promesa de que esta historia la vamos a cerrar juntos. Porque el que nace americano, lo es por la eternidad”.

📜 A esta historia le falta un capítulo más... 🫡 pic.twitter.com/aYjbNGGW1s — América de Cali (@AmericadeCali) August 30, 2025

Adrián Ramos tiene 39 años y estuvo inactivo, a nivel profesional, durante el primer semestre de 2025. Rumores de la prensa lo vincularon con equipos como Real Cartagena, pero al final no se dio.

América de Cali clasificó a la final de la Copa BetPlay 2024 ante Nacional. La llave se definió en el Pascual Guerrero, y aunque pudo haber sido el broche de oro en la carrera de Ramos, terminó siendo todo lo contrario.

El verdolaga salió campeón, pero no pudo celebrar en la grama del Olímpico Pascual Guerrero porque algunos hinchas de América protagonizaron disturbios. La imagen era emotiva: Adrián llorando y cerrando su paso en América.

Pero le llegó la revancha a Ramos, y se da en medio de un momento crítico para América: eliminado de Sudamericana, perdiendo la llave en Copa BetPlay y en los últimos lugares de la tabla en Liga BetPlay.

La continuidad del técnico Raimondi es un misterio. Mientras tanto, el hincha espera que Adrián Ramos se ponga a punto y retome actividad profesional lo más rápido posible.

El nombre de Adrián Ramos quedó grabado en letras doradas en la historia de América de Cali. Ganó dos estrellas con la mecha (2008 y 2020), además de consolidarse como goleador y figura.

Adrián Ramos y Falcao García, compañeros en la Selección Colombia (imagen del 2011). | Foto: Colprensa - Mauricio Alvarado.