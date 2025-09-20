Suscribirse

Tenso momento en América: a Adrián Ramos le gritaron “vendido” y la reacción quedó en video

El centro delantero de 39 años tuvo un cara a cara con varios hinchas.

Redacción Deportes
20 de septiembre de 2025, 11:11 p. m.
Video de Adrián Ramos.
Adrián Ramos discutiendo con la hinchada de América de Cali. | Foto: @leonelcerrudo

El viernes 19 de septiembre, por la fecha número 12 de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, América de Cali se vio las caras con Once Caldas de Manizales.

El partido se llevó a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, que, nuevamente, volvió a tener poca presencia de hinchas. El duelo acabó 2 goles a 1 a favor del conjunto escarlata.

Adrián Ramos vuelve a las canchas profesionales con 39 años.
Adrián Ramos volvió a las canchas profesionales con 39 años. | Foto: Getty Images

Dejando de un lado el resultado, en un video que al parecer es de la misma noche del viernes, al experimentado centro delantero Adrián Ramos, de acuerdo con el periodista Leonel Cerrudo, le gritaron “vendido”.

Cabe mencionar que América de Cali está atravesando un duro momento deportivo. A Ramos lo insultaron por su vuelta al club en esta mala situación, según Cerrudo.

Contexto: David González bajó de la nube al América de Cali: confesó si ya piensan en el 2026

La reacción del jugador, que supo vestir los colores de la Selección Colombia, quedó en video. Según se ve en el video, Adrián Ramos se mostró como todo un caballero ante la hinchada, a pesar de las críticas.

Esto, claramente, habla muy bien del exfutbolista del Borussia Dortmund de Alemania. Hubo intercambio de opiniones y en ningún momento hubo una mala respuesta del artillero.

Entre otras cosas sobre el conjunto rojo de la capital del departamento del Valle del Cauca, el director técnico Ricardo Gareca dijo que en cualquier momento se podría dar llegada al club.

“América es el único club en el que jugué en el extranjero, y pasaron 5 años donde me trataron de maravilla, tengo gran cariño por la institución que quiero, y supongo que siempre tiene uno la posibilidad de llegar en cualquier momento, respetando, claro, lo único que me interesa es no generar un conflicto, pero es lo que quiero, por supuesto”, dijo, en el Vbar de Caracol Radio.

Ricardo Gareca ex-técnico de Chile
Ricardo Gareca, ex-técnico de Chile. | Foto: AFP

“Me trataron muy bien la vez que fui, mucho respeto y soy muy agradecido. Tengo amistad con mucha gente, como Jairo Bernal, que fue nuestro masajista. Colombia es un país donde muchas veces voy para visitar amigos, colegas”, añadió.

En el Vbar, a Gareca le preguntaron si podría en algún momento llegar a entrenar a Atlético Nacional de Medellín y su respuesta fue más que contundente.

“Por Nacional tengo gran respeto, es un grande y está en el mismo nivel de América y Millonarios. Quizás América y Nacional han crecido más, pero millos es un enorme. Me siento muy identificado con América y con respecto a eso, es una decisión que no ha llegado el caso, pero tengo la cabeza a puesta en pensar en los emprendimientos que tengo y después veremos que propuesta puedo tener”, comentó.

