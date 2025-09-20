Tenso momento en América: a Adrián Ramos le gritaron “vendido” y la reacción quedó en video

El viernes 19 de septiembre, por la fecha número 12 de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, América de Cali se vio las caras con Once Caldas de Manizales.

El partido se llevó a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, que, nuevamente, volvió a tener poca presencia de hinchas. El duelo acabó 2 goles a 1 a favor del conjunto escarlata.

Dejando de un lado el resultado, en un video que al parecer es de la misma noche del viernes, al experimentado centro delantero Adrián Ramos, de acuerdo con el periodista Leonel Cerrudo, le gritaron “vendido”.

Cabe mencionar que América de Cali está atravesando un duro momento deportivo. A Ramos lo insultaron por su vuelta al club en esta mala situación, según Cerrudo.

La reacción del jugador, que supo vestir los colores de la Selección Colombia, quedó en video. Según se ve en el video, Adrián Ramos se mostró como todo un caballero ante la hinchada, a pesar de las críticas.

Esto, claramente, habla muy bien del exfutbolista del Borussia Dortmund de Alemania. Hubo intercambio de opiniones y en ningún momento hubo una mala respuesta del artillero.

🚨 ¡MOMENTO TENSO! 😬



A Adrian Ramos le gritaron “vendido” y el capi se devolvió para hablar con los hinchas.



El ídolo de @AmericadeCali se comportó como un señor, dio la cara y le respondió a los hinchas que lo criticaban por su regreso en este momento.



🎥 @SaraZuigaC pic.twitter.com/bpWRXsOzd6 — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) September 20, 2025

Entre otras cosas sobre el conjunto rojo de la capital del departamento del Valle del Cauca, el director técnico Ricardo Gareca dijo que en cualquier momento se podría dar llegada al club.

“América es el único club en el que jugué en el extranjero, y pasaron 5 años donde me trataron de maravilla, tengo gran cariño por la institución que quiero, y supongo que siempre tiene uno la posibilidad de llegar en cualquier momento, respetando, claro, lo único que me interesa es no generar un conflicto, pero es lo que quiero, por supuesto”, dijo, en el Vbar de Caracol Radio.

“Me trataron muy bien la vez que fui, mucho respeto y soy muy agradecido. Tengo amistad con mucha gente, como Jairo Bernal, que fue nuestro masajista. Colombia es un país donde muchas veces voy para visitar amigos, colegas”, añadió.

En el Vbar, a Gareca le preguntaron si podría en algún momento llegar a entrenar a Atlético Nacional de Medellín y su respuesta fue más que contundente.