Suscribirse

Deportes

Ricardo Gareca no lo ocultó y respondió si dirigiría a Atlético Nacional: “Es un grande”

El entrenador, en su respuesta, hizo referencia a Millonarios FC.

Redacción Deportes
20 de septiembre de 2025, 3:23 a. m.
Ricardo Gareca prefirió seguir su camino en una selección, en vez de América
Ricardo Gareca habló sobre Nacional. | Foto: Getty Images

El Vbar de Caracol Radio, al director técnico argentino Ricardo Gareca se le preguntó si en el algún momento se animaría a dirigir a Atlético Nacional de Medellín.

El exentrenador de la selección de Chile y de Perú expresó que no ha llegado el momento de analizar la decisión. No dio su negativa ni una respuesta positiva, pero señaló estar muy identificado con América de Cali.

utbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El entrenador de la seleccion chilena Ricardo Gareca es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Argentina disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 05/06/2025 Felipe Zanca/Photosport Football, Chile vs Argentina. 2026 FIfa World Cup qualifiers. Chile�s head coach Ricardo Gareca is pictured during a 2026 Fifa World Cup qualifier match against Argentina at the National stadium in Santiago, Chile. 05/06/2025 Felipe Zanca/Photosport (Photo by FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT / Photosport via AFP)
Ricardo Gareca cuando estaba en Chile. | Foto: Photosport via AFP

Por Nacional tengo gran respeto, es un grande y está en el mismo nivel de América y Millonarios. Quizás América y Nacional han crecido más, pero millos es un enorme“, manifestó.

Me siento muy identificado con América y con respecto a eso, es una decisión que no ha llegado el caso, pero tengo la cabeza a puesta en pensar en los emprendimientos que tengo y después veremos que propuesta puedo tener”, añadió, sin rodeos.

Contexto: David González bajó de la nube al América de Cali: confesó si ya piensan en el 2026

En la charla, Ricardo Gareca también dijo que hay una posibilidad de que en algún momento llega a entrenar al mismo América. Cabe mencionar que en su etapa como jugador, el gaucho estuvo varios años en el ‘escarlata’.

“América es el único club en el que jugué en el extranjero, y pasaron 5 años donde me trataron de maravilla, tengo gran cariño por la institución que quiero, y supongo que siempre tiene uno la posibilidad de llegar en cualquier momento, respetando, claro, lo único que me interesa es no generar un conflicto, pero es lo que quiero, por supuesto”, indicó.

BARRANQUILLA, COLOMBIA - OCTOBER 15: Ricardo Gareca, Head Coach of Chile looks on during the FIFA World Cup 2026 South American Qualifier match between Colombia and Chile at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on October 15, 2024 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
Ricardo Gareca durante un partido en Barranquilla. | Foto: Getty Images

Gareca también aprovechó el espacio para hacer referencia a la dirigencia del América, que está pasando por un muy mal momento deportivo y que es entrenado por David González.

“Me trataron muy bien la vez que fui, mucho respeto y soy muy agradecido. Tengo amistad con mucha gente, como Jairo Bernal, que fue nuestro masajista. Colombia es un país donde muchas veces voy para visitar amigos, colegas”, dijo.

Ricardo Gareca y América de Cali están en conversaciones.
Ricardo Gareca habla del América. | Foto: Getty Images

Por último, entre otras cosas más, habló sobre la Selección Colombia de Mayores y la Copa del Mundo 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

“Arrancó con una expectativa enorme, después le costó, pero eso no invalida nada del trabajo de Lorenzo, llegó a la final de la Copa América con oportunidades de ganarla ante una selección que es la mejor de estos momentos”, comentó.

“Este bajón le permite tener los pies sobre la tierra para no cometer errores, entonces me parece bueno que les toque vivir algún momento donde haya dudas. Eso no le quita méritos a nadie, pero sí permite analizar y revisar por qué pasan algunas cosas. La Selección Colombia tiene todo el potencial para hacer un gran Mundial”, terminó, en palabras recogidas por As Colombia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esperanza Gómez revela la millonaria demanda que prepara contra Facebook e Instagram, esta es la razón detrás de su decisión

2. El director de la Policía le respondió a Petro ante el regaño hacia la comandante de La Dorada, Caldas, por presuntamente no estar en un evento

3. Walter Mercado: números con los que podría ganar la lotería el 20 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

4. Este es el empresario que fue baleado frente a un foro de precandidatos presidenciales en Bucaramanga

5. Exesposo de Marcela Reyes está desaparecido; la DJ se pronunció: “Días grises y dolorosos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ricardo GarecaAtlético NacionalAmérica de Cali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.