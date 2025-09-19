Ricardo Gareca no lo ocultó y respondió si dirigiría a Atlético Nacional: “Es un grande”

El Vbar de Caracol Radio, al director técnico argentino Ricardo Gareca se le preguntó si en el algún momento se animaría a dirigir a Atlético Nacional de Medellín.

El exentrenador de la selección de Chile y de Perú expresó que no ha llegado el momento de analizar la decisión. No dio su negativa ni una respuesta positiva, pero señaló estar muy identificado con América de Cali.

Ricardo Gareca cuando estaba en Chile. | Foto: Photosport via AFP

“Por Nacional tengo gran respeto, es un grande y está en el mismo nivel de América y Millonarios. Quizás América y Nacional han crecido más, pero millos es un enorme“, manifestó.

“Me siento muy identificado con América y con respecto a eso, es una decisión que no ha llegado el caso, pero tengo la cabeza a puesta en pensar en los emprendimientos que tengo y después veremos que propuesta puedo tener”, añadió, sin rodeos.

En la charla, Ricardo Gareca también dijo que hay una posibilidad de que en algún momento llega a entrenar al mismo América. Cabe mencionar que en su etapa como jugador, el gaucho estuvo varios años en el ‘escarlata’.

“América es el único club en el que jugué en el extranjero, y pasaron 5 años donde me trataron de maravilla, tengo gran cariño por la institución que quiero, y supongo que siempre tiene uno la posibilidad de llegar en cualquier momento, respetando, claro, lo único que me interesa es no generar un conflicto, pero es lo que quiero, por supuesto”, indicó.

Ricardo Gareca durante un partido en Barranquilla. | Foto: Getty Images

Gareca también aprovechó el espacio para hacer referencia a la dirigencia del América, que está pasando por un muy mal momento deportivo y que es entrenado por David González.

“Me trataron muy bien la vez que fui, mucho respeto y soy muy agradecido. Tengo amistad con mucha gente, como Jairo Bernal, que fue nuestro masajista. Colombia es un país donde muchas veces voy para visitar amigos, colegas”, dijo.

Ricardo Gareca habla del América. | Foto: Getty Images

Por último, entre otras cosas más, habló sobre la Selección Colombia de Mayores y la Copa del Mundo 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

“Arrancó con una expectativa enorme, después le costó, pero eso no invalida nada del trabajo de Lorenzo, llegó a la final de la Copa América con oportunidades de ganarla ante una selección que es la mejor de estos momentos”, comentó.