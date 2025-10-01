El FPC tuvo noticia con las recientes declaraciones de Ricardo Gareca, una figura que dejó huella imborrable vistiendo la camiseta escarlata.

El estratega argentino, actualmente sin equipo tras su paso por la selección chilena, rompió el silencio sobre su futuro en los banquillos y dejó claro cuál es el único club de Colombia al que jamás dirigiría.

El ‘Tigre’ cierra las puertas al clásico rival vallecaucano

En una entrevista a través de YouTube en el canal de Agenda Escarlata, el técnico fue consultado sobre la posibilidad de asumir el mando de otros equipos colombianos, específicamente Atlético Nacional o Deportivo Cali. La respuesta del ‘Tigre’ no dejó lugar a interpretaciones.

Señaló que le gusta Colombia y todas sus ciudades, a lo cual posteriormente reconoció la importancia de las rivalidades en el fútbol:

“Sé que existe una rivalidad muy grande que de pronto el hincha tiene y la puedo considerar, por supuesto, llegado el momento, si alguien me puede hablar de estos equipos, podría llegar a considerar la gran rivalidad que hay en el América con los restantes equipos”, agregó.

Sin embargo, el golpe llegó cuando fue enfático respecto al eterno rival del valle: “Lo que si no dirigiría es al Cali, porque, con todo respeto que me merece al Deportivo, por lo grande que es y por todos los encuentros que tuvimos en contra, pero en Cali no dirigiría al Deportivo Cali”.

El histórico del América, Ricardo Gareca, cerró definitivamente la puerta a la posibilidad de dirigir al Deportivo Cali. | Foto: Photosport via AFP

Durante su etapa como jugador en los años 80, Gareca se convirtió en uno de los fuertes referentes de América de Cali, conquistando dos títulos de liga y protagonizando las históricas tres finales consecutivas de Copa Libertadores, hazañas que lo inmortalizaron en el corazón de los hinchas escarlatas.

Planes futuros y los rumores sobre su regreso a América

El estratega también aprovechó la oportunidad para aclarar los constantes rumores que lo vinculan con un posible retorno a los ‘Diablos Rojos’. Según reveló en la entrevista con Agenda Escarlata, hubo una única aproximación concreta cuando Tulia Marcela Gómez, directiva del club, se comunicó con él, pero en ese momento ya estaba en plenas negociaciones con la Federación de Chile.

“Yo, lamentablemente, le había dicho a ella que tenía, ¿no?, un compromiso con la selección”, explicó Gareca sobre aquel contacto que no prosperó.

Con Chile, el entrenador disputó 16 encuentros con un saldo de cuatro triunfos, tres igualdades y nueve caídas.

Ricardo Gareca cerró su ciclo con la selección de Chile dejando un balance discreto en resultados. | Foto: Getty Images via AFP

En cuanto a cuándo volverá a los terrenos de juego, el ‘Tigre’ fue claro:

“Por ahora, estoy enfocado en unos emprendimientos personales que me hacen estar todo lo que resta de este año. Entonces, de ponerme a trabajar, lo voy a hacer el año próximo. Entonces, porque sí o sí tengo que estar acá en Argentina, entonces de ponerme a trabajar ya y estos emprendimientos personales los termino este año mismo. Entonces, recién el año próximo de salirme algo, ya sea en el extranjero o en mi país, o acá en Argentina, lo haría recién el año que viene”, resaltó.