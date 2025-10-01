Titular de Atlético Nacional alborota el avispero con última declaración: ¿pulla para Javier Gandolfi?

El lateral izquierdo uruguayo Camilo Cándido, habitual titular en Atlético Nacional, habló en conferencia de prensa y en un apartado de la misma, habló sobre Javier Gandolfi.

El director técnico argentino, como bien se sabe, hace varios días salió del conjunto verde y blanco. Su lugar, de manera interina, lo tomó el exjugador Diego Arias, que fue campeón de la Copa Libertadores de América 2016.

Camilo Cándido, defensor de Atlético Nacional | Foto: NurPhoto via Getty Images

En una declaración, que algunos toman como pulla para Gandolfi, Cándido afirmó, sin rodeos, que Diego Arias ha ayudado mucho al plantel a cambiar la energía y que han visto una transformación positiva.

“Diego nos ha ayudado a organizar, a cambiar la energía, trabaja con mucha intensidad y eso lo hemos notado. Vimos un cambio muy positivo”, manifestó el defensa extranjero.

“Trabajamos de buena manera con él, pero los resultados no eran positivos porque la burbuja que teníamos adentro con Javier no era positiva. Quizás el cambio de entrenador modificó la energía de nosotros como grupo por ese lado", añadió.

El jugador reconoció que él y sus compañeros tenían que poner de su parte para cambiar algunas cosas. Expresó, además, que con Javier Gandolfi se disfrutaba mucho entrenar.

“Hicimos un autoanálisis porque sabíamos que teníamos que cambiar y poner de nosotros, no es que ahora que está Diego íbamos a cambiar. Somos nosotros los que jugamos, tomamos buenas o malas decisiones”, aseguró.

“No es porque esté un técnico parado en la línea, la energía va a ser buena o mala, sin embargo, con Javier los resultados llevaron a eso y se empieza a contagiar todo. Con Javier disfrutábamos entrenar, pero la energía que teníamos adentro del grupo no era la mejor”, sentenció, entre otras cosas más.

Diego Arias, técnico interino de Atlético Nacional | Foto: @nacionaloficial

Siguiendo con temas que se hablaron en la conferencia de prensa, Diego Arias hizo referencia a su continuidad en Atlético Nacional. Señaló que las directivas tomarán la mejor decisión.

“Después las personas a quienes les corresponde tomar la decisión, estoy seguro de que lo harán con la mejor intención para beneficiar al club, pero por el momento es dar lo mejor para el servicio del equipo”, expresó.