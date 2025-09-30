Diego Arias reveló la situación que vive Atlético Nacional: se sinceró con los hinchas

Diego Arias es el entrenador encargado de Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi. Siendo un hombre de la casa, el estratega espera sacar a flote al verde, clasificarlo a cuadrangulares y pelear por el tricampeón de Copa BetPlay.

Ahora bien, Arias dejó un mensaje de alivio a los hinchas. Son muchas las especulaciones que se han dado sobre el tema. ¿Seguirá como entrenador hasta el final de semestre, o contratarán a alguien en propiedad? Parece que a Diego no le preocupa y, al contrario, revela la situación actual de Nacional: luchan por ser campeones.

“Este semestre sueño con merecer ser campeón. Eso se construye en el día a día, entonces dar siempre lo mejor cada uno y confiamos en poder sostenernos para dar la alegría que la gente quiere”, dijo Arias en diálogo con Caracol Deportes.

Diego Arias apunta a ser campeón con Atlético Nacional. | Foto: Prensa Atlético Nacional.

Sobre la misma línea, añadió: “La ilusión de ser campeón está, la calidad de los jugadores está. Estamos en camino de construir un equipo que pueda competir a ese nivel y creo que eso lo determinará la calidad de la forma en que compitamos y nos podamos unir en momentos adversos y buenos”.

Y sentenció: “Es un camino que se debe recorrer con humildad y trabajo, entonces el tiempo lo dirá. Todos tenemos la ilusión de ser campeones, los jugadores tienen ese pensamiento y el club está haciéndolo todo para conseguirlo”.

El balance de Arias, hasta ahora, ha sido destacado. Lleva dos partidos dirigidos en Liga BetPlay y supo cortar una racha de tres juegos donde el verde, cuando aún era dirigido por Gandolfi, no pudo ganar.

El primer reto de Arias, en la raya técnica, fua contra Unión Magdalena. Dicho partido se llevó a cabo el pasado 21 de septiembre, en Santa Marta, y acabó en victoria para el verde antioqueño por 2-1. Tres puntos vitales en la tabla de posiciones.

Luego llegó una dura prueba de fuego: Millonarios. El clásico más sonado del FPC, en los últimos años, tuvo lugar el pasado 27 de septiembre en el Atanasio Girardot de Medellín. Al final, fue victoria para el rey de copas por 2-0.

Nacional celebrando su victoria sobre Millonarios en Liga BetPlay | Foto: David Jaramillo / Colprensa

Ahora, Nacional se prepara para hacer frente a Boyacá Chicó en Tunja. La pelota rodará a partir de las 7:30 p.m., el domingo 5 de octubre, y será válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-ll.