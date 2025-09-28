Tabla de posiciones de Liga BetPlay se apretó tras el clásico Nacional vs. Millonarios; así quedó

Tres equipos con la misma cantidad de puntos dejó la jornada sabatina de la Liga BetPlay, en el marco de su fecha 13.

Varios partidos atractivos estaban programados a darse; Atlético Nacional vs. Millonarios era sin duda el que se llevaba todas las miradas.

En Ibagué también estaba el Deportes Tolima vs. Independiente Medellín, que salió sumamente atractivo con la remontada poderosa.

Demás juegos fueron entre rivales de media tabla, que también causaron cambios significativos en el clasificación general.

Resumen de la fecha 13

Atlético Nacional, Independiente Medellín y Alianza FC facturaron de a tres puntos, lo que los catapultó a estar mejor ubicados en el Grupo de los Ocho.

Yendo en el análisis partido por partido, lo de los verdes en el Atanasio Girardot fue un recital de fútbol que los dejó como vencedores por 2-0.

Aunque en la primera mitad no estuvieron finos en la definición, para el segundo tiempo llegaron los goles de William Tesillo (53′) y Jorman Campuzano (60′), por la vía del penal.

Andrés Felipe Román, de Nacional vs. Millonarios. | Foto: Colprensa

El central apareció en el área para cazar un remate de volea que no tuvo respuesta por parte del golero, Diego Novoa.

Entre tanto, el volante que lleva más de 100 juegos en la institución verdolaga, apenas en la noche del sábado pudo celebrar su primer gol con estos en dos ciclos que había tenido.

Para los locales en Medellín dicho triunfo fue zafarse de una seguidilla de juegos ante los azules, donde no podían ganar como locales.

Diego Arias, entrenador interino de Nacional -pero que podría quedarse en propiedad ante los buenos resultados que suma- analizó la segunda victoria bajo su mandato.

“Por cómo se dio el partido, porque desde el primer momento lo jugamos bien. Tuvimos decisión para buscar el gol y elaboramos situaciones con claridad. Eso nos permitió estar más tranquilos”, apuntó.

Amargura azul

Millonarios sigue sin mostrar consistencia desde la llegada de Hernán Torres al cargo como entrenador.

Si bien gana algunos partidos, otro los pierde y no da confianza el trabajo que se viene realizando en los capitalinos.

Su estratega en rueda de prensa dio su punto de vista del duelo que los dejó con una nueva derrota fuera de los ocho clasificados.

“Me parece que el equipo hizo un buen trabajo hasta el primer gol, en una desatención que tuvimos en la pelota quieta, en la que nos sorprendieron”, apuntó al gol de Tesillo.

“Al equipo lo golpeó bastante ese gol, bajó mucho su nivel futbolístico, luego llega el penal muy rápido y ahí Nacional maneja el partido”, sumó.

“La desatención nos costó caro, perdimos los puntos y seguimos en deuda con los resultados que necesitamos para las aspiraciones que tenemos”, dijo preocupado de cara al futuro.

DIM y Alianza, de a tres

Medellín perdió el primer tiempo ante Deportes Tolima, pero acabó por ganar el juego cuando el juez pitó el minuto 90′ en Ibagué.

Después de estar 2-0 los de Lucas González, en la segunda parte los de Alejandro Restrepo les pasaron por encima para terminar celebrando un 2-3 final.

Deportes Tolima vs. Medellín por la fecha 13, de Liga BetPlay 2025-II | Foto: Colprensa

Alianza FC en su feudo fue completamente superior a Llaneros FC, contra el que triunfó con goleada por 3-1 y se metió en la pelea de los ocho.