Falcao en España, pero no olvida a Millonarios: se pronunció antes del clásico con Atlético Nacional

El fútbol español vivió una impresionante jornada con la goleada 5-2 del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid en la séptima fecha de la Liga, este resultado, que sorprendió por la contundencia del conjunto colchonero, no fue lo único que dio de qué hablar en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Entre las imágenes que se hicieron virales apareció Radamel Falcao García, una de las figuras colombianas más recordadas en el fútbol europeo.

🇨🇴😎 Falcao García presente en el Riyadh Air Metropolitano viendo el ‘Derbi de Madrid’. pic.twitter.com/WUla1bJvGv — Toque Sports (@ToqueSports) September 27, 2025

El atacante, que actualmente continúa su carrera en tierras ibéricas, no solo estuvo presente en el ambiente del clásico madrileño, sino que también aprovechó la ocasión para mirar hacia Colombia y pronunciarse sobre un partido especial para Millonarios, club con el que mantiene un fuerte lazo afectivo.

Un mensaje que viajó desde Madrid a Bogotá

Después del silbatazo final en España, Falcao utilizó sus redes sociales para enviar una muestra de respaldo al conjunto embajador, que se prepara para enfrentar a Atlético Nacional en Medellín. El mensaje fue breve, pero directo: “Vamos equipo”. Lo acompañó con una fotografía suya vistiendo la camiseta del cuadro embajador, en clara alusión a su simpatía por el cuadro capitalino.

El gesto generó eco inmediato entre la afición, muchos seguidores de Millonarios resaltaron que Falcao siempre ha dejado claro su cariño por los colores albiazules, una herencia familiar y personal que mantiene viva desde su infancia en Bogotá.

Desde Europa, Falcao respaldó a Millonarios en la previa del partido frente a Nacional. | Foto: @falcao

Su publicación no pasó desapercibida, pues llega justo en la antesala de uno de los compromisos más esperados de la temporada en el fútbol colombiano: el clásico entre Millonarios y Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

Millonarios en busca de prolongar la racha

El conjunto embajador llega al duelo con un registro favorable frente a Atlético Nacional, pues en sus últimos cinco enfrentamientos de liga, Millonarios no ha conocido la derrota, de lo cual suma dos victorias y tres empates.

“Millonarios está invicto hace cinco partidos ante Atlético Nacional en Primera División (2V 3E). El último cruce entre ambos fue triunfo del Millos, y podría encadenar victorias ante el Verdolaga en la categoría por primera vez desde 2023″, señala la Dimayor.

Atlético Nacional vs. Millonarios se dan cita por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II. | Foto: Getty Images

El partido, programado en Medellín, promete ser intenso pues Nacional busca cortar la racha de los capitalinos, mientras que Millonarios aspira a consolidar un buen momento.