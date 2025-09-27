Suscribirse

Deportes

Famoso delantero confiesa que se cansó de esperar a Néstor Lorenzo: ahora juega para otro país

Aguardó por el llamado para el ciclo de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026, sin embargo, nunca lo tuvieron en cuenta.

Redacción Deportes
27 de septiembre de 2025, 8:33 p. m.
Néstor Lorenzo entregará la convocatoria en los primeros días de octubre
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Sin un delantero fijo como titular, Néstor Lorenzo consiguió la clasificación al Mundial de 2026 y empieza a despejar su baraja de candidatos a la lista final de la Selección Colombia.

Luis Javier Suárez se destapó en la última fecha, Jhon Córdoba transitó por una ola de críticas desde 2024 y Jhon Jader Durán sigue borrado desde aquella desconvocatoria en el mes de junio.

Contexto: Selección Colombia oficializó dos amistosos más rumbo al Mundial 2026: fechas y horarios

Lorenzo se ha jugado sus propias cartas, sin embargo, todavía no termina de encontrar a un delantero que cumpla las expectativas de la afición.

En ese camino hacia la Copa del Mundo, el cuerpo técnico de la Selección Colombia también descartó nombres que alguna vez sonaron como posibilidad.

En los partidos cuando uno convoca jugadores uno imagina su rol en el campo y su relación con los compañeros, las conexiones dentro del campo y a veces es bueno probarlos, vamos a tomar con toda la seriedad este partido, tal vez haya algún cambio y sabemos que todos están dispuestos y son potenciales titulares, no va a cambiar el esquema ni la pretensión del equipo
Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia | Foto: Getty Images via AFP

Pablo Sabbag cuenta su historia

Ese fue el caso de Pablo Sabbag, delantero barranquillero que brilló con la camiseta de La Equidad y ahora mismo pertenece al Suwon FC de Corea del Sur.

Sabbag fue uno de esos jugadores que se cansó de esperar por el llamado y prefirió probar suerte en la selección de otro país. Desde 2023 viene siendo convocado por Siria, aprovechando los orígenes de su familia.

“Fue un proceso que tomó varios años. La primera vez que me contactaron fue en 2021, antes del mundial de 2022, pero en ese momento decidí no aceptar porque solo quedaban cuatro partidos para clasificar y las posibilidades eran muy bajas. No quería renunciar a la Selección Colombia por algo tan incierto“, señaló en declaraciones para El Heraldo.

Contexto: Comunicado oficial de la Selección Colombia sobre Cristhian Mosquera: se confirmó la decisión

Justamente en esa época estaba pasando por un gran momento con La Equidad. Eso le permitió dar un salto al exterior defendiendo los colores de Estudiantes, Newell’s y Alianza Lima.

“Ellos siguieron insistiendo durante tres años, y en diciembre de 2023 me volvieron a llamar para participar en la Copa Asiática y en un proceso de clasificación mundialista completo. En ese momento, yo había salido de una lesión y estaba en un buen momento en Alianza Lima, donde había sido elegido mejor jugador y goleador del equipo, pero nunca tuve acercamiento con la selección Colombia, ni siquiera para microciclos locales”, recordó Sabbag.

Meses antes de dar el paso, estuvo esperando por una llamada de Lorenzo que nunca llegó. Al ver que sus oportunidades en la Tricolor eran prácticamente nulas, optó por aceptar la invitación de Siria.

Juega en Siria, pero sueña con Junior

“Yo dije, tengo esa oportunidad aquí, tengo estos momentos y vivirlo. Cuando estaba en un buen momento en La Equidad y hacían microciclos locales, yo tenía más goles que todos los delanteros que llamaron. Me acuerdo que llamaron a un jugador del América que era suplente y que tenía tres goles y yo tenía ocho. Ver que a ningún microciclo local me llamaron, ni un acercamiento, yo dije, llegó el momento de probar en otro lado”, añadió.

En Siria vivió el sueño de jugar a nivel de selecciones y dio el salto al continente asiático con el Suwon FC. “La oportunidad de jugar torneos internacionales con Siria fue muy atractiva, además me trataron muy bien, me llevaron a toda mi familia por un mes a la Copa Asiática y me dieron comodidades que valoré mucho”, explicó.

Su sueño a futuro es jugar con la camiseta del Junior de Barranquilla y le mandó un mensaje a Fuad Char para que lo llame si está interesado en su fichaje.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Más de 500 personas y entidades firmaron una carta rechazando las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Nueva York

2. Hinchas reaccionaron a Jhon Arias en pleno partido de Wolves: pasó en Premier League

3. Más de 1.900 personas desplazadas por enfrentamientos entre la Fuerza Pública y un grupo armado en El Charco, Nariño

4. Expresidente Álvaro Uribe propone que la Justicia Penal Militar revise las condenas de la JEP en contra de exmilitares

5. Don Jediondo hace alentador anuncio en medio de la crisis que enfrentan sus restaurantes: “Gracias a los seguidores”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nestor Lorenzo Selección ColombiaMundial 2026Pablo Sabbag

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.