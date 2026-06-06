Durante años, el nombre de Lorelei Tarón ha estado asociado al de Radamel Falcao García. Aunque es una de las parejas más reconocidas del deporte latinoamericano, esta mujer ha construido su propio universo creativo desde la música, la escritura, el diseño de modas y el trabajo con comunidades de mujeres. Hoy, esa faceta encuentra una nueva expresión en El niño que quería ser futbolista, una serie de cuentos infantiles inspirada en las experiencias de infancia de Falcao, y pensada para acompañar a niños y familias en el aprendizaje emocional.

El proyecto representa un punto de encuentro entre la memoria personal del máximo goleador histórico de la Selección Colombia y la sensibilidad narrativa de Tarón, quien encontró en los recuerdos de su esposo una oportunidad para construir historias capaces de dialogar con las nuevas generaciones.

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Más que una publicación sobre fútbol, los libros buscan convertirse en una herramienta pedagógica para hablar de emociones, frustraciones, sueños y crecimiento personal. SEMANA conversó con la cantante y esposa del deportista colombiano.

Lorelei Tarón y Radamel Falcao presentaron la serie de cuentos infantiles ‘El niño que quería ser futbolista’. Foto: Sergio Suárez @chotosuarez

Nuevas formas de contar historias

Aunque para muchos este puede parecer el primer acercamiento de Lorelei Tarón a la literatura infantil, para ella la narrativa ha estado presente desde mucho antes de que existiera la idea de incursionar en los libros.

La argentina explica que contar historias ha sido una constante en su vida y que este proyecto surge como una extensión natural de una vocación creativa desarrollada durante años a través de la música. “Desde muy pequeña siempre me ha encantado contar historias. Eso puede verse en todas mis canciones, porque una de mis pasiones es precisamente contar historias. Hoy lo hago en un formato diferente, a través de un libro. Hemos trabajado en este proyecto durante mucho tiempo y realmente ha sido un sueño cumplido para mí poder publicarlo”.

Lorelei Tarón y Radamel Falcao presentaron la serie de cuentos infantiles ‘El niño que quería ser futbolista’. Foto: Sergio Suárez @chotosuarez

La transición de las canciones a la literatura infantil no implicó abandonar su esencia como creadora. Por el contrario, le permitió desarrollar con mayor amplitud personajes, situaciones y aprendizajes que en una composición musical suelen estar limitados por el tiempo y la estructura de una canción.Detrás de cada capítulo hubo una decisión consciente: construir una experiencia que fuera más allá del entretenimiento. Tarón explica que el objetivo nunca fue simplemente relatar anécdotas de la infancia de Falcao, sino transformar esas experiencias en herramientas útiles para los lectores más jóvenes y para los adultos que los acompañan. “El libro, más allá de las historias, tiene muchas enseñanzas y herramientas, tanto para los niños como para los padres que acompañan a sus hijos en todos los procesos que viven”.

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La idea adquirió una dimensión aún más profunda cuando la autora decidió escribir pensando en sus propios hijos. Aunque las historias nacen de los recuerdos de Falcao, cada página fue concebida desde la experiencia cotidiana de la maternidad. “Ellos fueron una inspiración total para este libro. Más allá de que las historias sean de Falcao, cada palabra y cada párrafo los escribí pensando en mis hijos, en cómo podía agregar valor a sus vidas y brindarles herramientas para que pudieran transitar sus propios procesos”.

Lorelei Tarón y Radamel Falcao presentaron la serie de cuentos infantiles ‘El niño que quería ser futbolista’. Foto: Sergio Suárez @chotosuarez

La apuesta, explica, consiste en ayudar a los niños a reconocer y expresar aquello que sienten. Una necesidad que considera cada vez más relevante en un contexto donde las emociones suelen quedar relegadas frente a otras formas de aprendizaje.Uno de los desafíos más delicados del proyecto consistió en encontrar el equilibrio entre compartir una historia personal y proteger la privacidad familiar.

Las anécdotas que alimentan El niño que quería ser futbolista pertenecen a una etapa muy temprana de la vida de Radamel Falcao García, un periodo que precede a la fama, los títulos y el reconocimiento internacional. Sin embargo, abrir esa puerta implicó para el futbolista exponerse de una manera distinta a la habitual.Tarón reconoce que el proceso requirió tiempo y confianza. “Estas son historias de Falcao cuando era muy pequeño. Él abrió su corazón para compartir muchas de las historias que están aquí. Al principio fue un poco difícil, porque es una persona bastante reservada, pero con los años de matrimonio he ido conociendo sus historias”.

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El resultado es una colección de relatos que busca rescatar aprendizajes universales a partir de experiencias particulares. No se trata únicamente de contar cómo se formó uno de los futbolistas más importantes de Colombia, sino de mostrar las emociones que acompañan cualquier proceso de crecimiento.La intención también responde a una preocupación compartida por la familia: ofrecer referentes que permitan a los niños comprender mejor sus propias experiencias.

Lorelei Tarón y Radamel Falcao presentaron la serie de cuentos infantiles ‘El niño que quería ser futbolista’. Foto: Sergio Suárez @chotosuarez

“Este libro enseña sobre las emociones, sobre cómo poner en palabras lo que uno siente. Me encanta porque creo que brinda herramientas y enseñanzas para ayudar a los niños”.En ese sentido, el fútbol funciona como escenario narrativo, pero no como destino único. El balón aparece como parte de una historia más amplia sobre perseverancia, frustración, amistad y aprendizaje. Lorelei considera que esta mirada puede contribuir al imaginario cultural y deportivo de las nuevas generaciones, tanto en Colombia como en España.

“Tengo un hijo que juega al fútbol y creo que estas historias lo ayudarán a lo largo de su vida y de su crecimiento, especialmente para aprender a gestionar sus emociones”.

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Más allá de Falcao

Durante gran parte de su vida pública, Lorelei Tarón ha sido presentada principalmente como la esposa de Radamel Falcao García. Ella no rechaza ese vínculo; por el contrario, lo asume con orgullo. Sin embargo, insiste en que su identidad está cimentada sobre muchos otros elementos. La música, la creatividad y la construcción de comunidad forman parte de una trayectoria propia que hoy encuentra nuevas formas de expresión. “Es verdad que se me conoce más como la esposa de Falcao. La verdad es que me encanta hacer muchas cosas. Soy una persona muy creativa. Sin embargo, creo que mi identidad no está basada en lo que hago, sino en quién soy”.

Lorelei Tarón y Radamel Falcao presentaron la serie de cuentos infantiles ‘El niño que quería ser futbolista’. Foto: Sergio Suárez @chotosuarez

La argentina recuerda que estudió música y diseño de moda, y que desde niña ha sentido una necesidad permanente de crear. “La música es mi pasión desde muy pequeña. Ha sido parte de mí toda la vida. Desde niña canto y cuento historias. A lo largo de mi vida he tenido muchos proyectos, siempre relacionados con la creatividad y con crear cosas”, afirma.

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Precisamente desde esa experiencia surge su visión sobre el empoderamiento femenino, un concepto que entiende desde la construcción colectiva y no desde la competencia. “Cuando hablamos de empoderamiento, no nos referimos a decir ‘yo soy la más poderosa’ o ‘yo puedo más que los demás’. Hablamos desde la vulnerabilidad, desde sentir, acompañarnos y crecer juntas como mujeres. Porque al final uno nunca llega solo; siempre llega acompañado de otras personas”.

Lorelei Tarón y Radamel Falcao presentaron la serie de cuentos infantiles ‘El niño que quería ser futbolista’. Foto: Sergio Suárez @chotosuarez

La idea atraviesa incluso las páginas del libro. Uno de sus capítulos lleva por título Nadie llega solo, una frase que resume buena parte de la filosofía que Tarón intenta transmitir a sus hijos y a las mujeres que siguen su trabajo. En esa construcción colectiva, Falcao también encuentra una lección que trasciende el fútbol. Cuando piensa en el niño que alguna vez fue, no habla de títulos ni de goles, sino de la necesidad de aprender a disfrutar el camino.

“Le diría que disfrutara más las cosas. Cuando viajé a Argentina todo se volvió más serio y mi futuro dependía exclusivamente de mí. Ahí empecé a vivir una montaña rusa de emociones y situaciones que me descolocaron”, afirmó el colombiano a SEMANA. El delantero considera que muchas veces las personas avanzan tan rápido hacia la siguiente meta que olvidan celebrar los logros alcanzados. “A ese niño le diría que disfrute más. Y a los adultos les diría lo mismo: disfruten sus victorias. Muchas veces no terminamos disfrutando ni celebrando nuestras victorias, y las victorias hay que festejarlas”.