Nacional vs. Millonarios: hora exacta y canal para ver en vivo el clásico por Liga BetPlay

Por la fecha 13 se dará un duelo que pone en juego los tres puntos, pero también el honor de dos de las instituciones más grandes del país.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

26 de septiembre de 2025, 3:11 p. m.
Atlético Nacional vs. Millonarios se dan cita por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II.
Atlético Nacional vs. Millonarios se dan cita por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II.

Este fin de semana el Atanasio Girardot, de Medellín, será testigo de un nuevo clásico entre Atlético Nacional y Millonarios.

Sin duda el juego de mayor atractivo válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II, la cual entra en su fase más decisiva.

Será un duelo por los tres puntos, pero también por el honor entre dos instituciones que históricamente se juegan todo entre sí.

Atletico Nacional players (L) face front to front with Millonarios F.C players (R) during the BetPlay Dimayor League match between Millonarios F.C and Atletico Nacional in Bogota, Colombia's El Campin Stadium April 13, 2025. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)
Nacional y Millonarios se enfrentan en un nuevo clásico del Fútbol Profesional Colombiano.

En lo que concierne a la actualidad, ambos viven caos al interior de sus planteles; sin embargo, Nacional cuenta con ahorros que lo ubican mejor en la tabla de posiciones.

Con 20 puntos, el cuadro verde se ubica en la quinta casilla y tiene encaminada su clasificación las finales.

A pesar de ir bien numéricamente, de momento no cuenta con un entrenador en propiedad luego de la destitución de Javier Gandolfi.

Diego Arias fue el entrenador de las divisiones menores que la dirigencia designó desde hace un par de semanas para hacerse cargo.

Contexto: Oficializan castigo para Edwin Cardona y Alfredo Morelos, a días del clásico Nacional vs. Millonarios

Ante Unión Magdalena sacó adelante el juego, y ahora tendrá su primer gran reto al enfrentar el clásico con Millonarios.

El juego se celebrará en horario estelar durante este próximo sábado, 27 de septiembre.

Hora y canal para ver en vivo

Atlético Nacional vs. Millonarios

Fecha 13 (Liga BetPlay 2025-II)

Hora: 8:30 p.m.

Canal: Win Sports+

Estadio: Atanasio Girardot

Millonarios busca celebrar en Medellín

Durante la época de Alberto Gamero, Medellín se le convirtió en una plaza predilecta de los capitalinos para ganar.

Más de una vez conquistó resultados importantes. Las estadísticas así lo evidencian y reflejan que desde 2023 no hay victoria de los locales ante los azules.

Millonarios celebrando su gol frente a Nacional por la Liga Betplay 2025-I
Millonarios celebrando su gol frente a Nacional por la Liga Betplay 2025-I

Últimos resultados del clásico en el Atanasio:

Atlético Nacional 0-1 Millonarios (16 de junio).

Atlético Nacional 1-1 Millonarios (2/12/2024).

Atlético Nacional 0-1 Millonarios (11/2/2024).

Atlético Nacional 1-1 Millonarios (23/11/2023).

Atlético Nacional 0-1 Millonarios (12/11/2023).

Ese expediente de los embajadores los motiva para su visita a suelo antioqueño, donde ganar será clave para seguir escalando posiciones.

Actualmente el elenco bogotano es posición 12. Su arranque lento le ha hecho tener que remar de atrás para poder entrar a los ocho clasificados.

Contexto: Millonarios, el ‘rosado’: lanzan nueva camiseta y se arma en el FPC; “jueguen como posan”

Hernán Torres, quien asumió la dirección técnica hace menos de dos meses, se refirió al trascendental duelo frente a Nacional en Medellín.

Según su visión, el hecho de que los Verdolagas no cuenten con un entrenador fijo convierte el reto en algo aún más complejo para Millonarios.

El deseo de los jugadores verdes por demostrar que no están golpeados por su situación podría marcar la diferencia frente al conjunto azul.

Hernán Torres, entrenador de Millonarios
Hernán Torres, entrenador de Millonarios

“Lo más complicado, esos partidos son más difíciles. Sin técnico y con inconvenientes, esos partidos se juegan la vida todo el mundo, igual que nosotros nos la vamos a jugar”, apuntaba Torres.

“Así que no es fácil, trataremos de seguir luchando (…) Ese partido no es fácil, lo dije anteriormente, Millonarios no tiene ni ha tenido ningún partido fácil, ha sido complejo y difícil, así que esperemos esta semana recuperar bien el grupo, trabajarlo y prepararlo para el partido del sábado”, cerró diciendo.

