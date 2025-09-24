Atlético Nacional atraviesa momentos difíciles tras la destitución de su entrenador, Javier Gandolfi. Actualmente, no cuenta con entrenador en propiedad, pues ninguno de los posibles candidatos que estaban en lista ha sido confirmado.

En Liga BetPlay se prepara durante esta semana un juego crucial para la afición: se trata del clásico ante Millonarios, el cual se jugará el próximo sábado, 27 de septiembre.

Allí, se mantendrá en la línea el entrenador interino, Diego Arias, quien ya logró su primer triunfo en la fecha pasada, ante Unión Magdalena.

Ante los bogotanos será el primer gran reto del cuerpo técnico de las entrañas verdes.

En la previa de dicho duelo, cayó una noticia que preocupó a los verdes, relacionada con una sanción de parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano a dos de los referentes del plantel.

Según se pudo conocer a través de la Resolución No. 096 de 2025, Edwin Cardoña y Alfredo Morelos deberán pagar por una amonestación de fechas pasadas.

Edwin Cardona durante un clásico con Independiente Medellín. | Foto: David Jaramillo

Por fortuna, esta sanción no los sacará el próximo juego ante Millonarios. Solo se trata de una cuestión económica de la cual se hará cargo el club.

Resolución de Dimayor contra Cardona y Morelos:

“Edwin Cardona (Atlético Nacional) 12ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 $284.700″, informan del ’10′.

“Alfredo Morelos (Atlético Nacional) 12ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 $284.700″, dicen sobre el centro atacante.

Si bien es un reporte negativo para los titulares de Nacional, no reviste gravedad para que estén presentes en el duelo ante los azules del próximo fin de semana.

A disposición, el entrenador Arias tendría la mayoría de sus figuras, con la intención de buscar tres puntos que lo acerquen aún más a la clasificación a las finales de Liga.

Millonarios teme por la “crisis” de Nacional

Si en Nacional llueve, por Millonarios no escampa. Quienes se enfrenten el próximo fin de semana en uno de los juegos más importantes de la fecha llevan realidades similares.

Ambos, con sus matices, están pasando por situaciones complejas. Tal vez los capitalinos más, pues no han logrado entrar en el grupo de los ocho clasificados.

Hernán Torres, entrenador de Millonarios | Foto: Captura YouTube (Win Sports)

Hernán Torres, entrenador que asumió el cargo hace menos de dos meses, hizo referencia a lo que será el importante duelo ante Nacional, en Medellín.

Desde su punto de vista, el que los Verdolagas no tengan un entrenador fijo hace que todo se complique aún más para Millonarios.

El ego de los jugadores verdes por demostrar que no están caídos por su situación podría salir a relucir frente a Millonarios.

“Lo más complicado, esos partidos son más difíciles. Sin técnico y con inconvenientes, esos partidos se juegan la vida todo el mundo, igual que nosotros nos la vamos a jugar", apuntaba Torres.