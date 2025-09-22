Atlético Nacional sigue sin entrenador en propiedad tras la salida de Javier Gandolfi.

Durante el fin de semana, se hicieron cargo entrenadores de las divisiones menores del club, quienes lograron sacar adelante el juego ante Unión Magdalena.

Bajo las órdenes de Diego Arias, los verdes lograron ganar en Santa Marta por 1-2, tras las anotaciones de Edwin Cardona y Andrés Felipe Román.

Unión Magdalena vs. Atlético Nacional, juego por Liga BetPlay | Foto: Colprensa

Fue un juego en el que los verdes no brillaron, pero acabaron cumpliendo con las expectativas y se mantuvieron en la parte alta de la tabla de posiciones.

Aunque el triunfo da cierto respiro al conjunto paisa, es primordial que los dirigentes decidan con prontitud el nuevo entrenador.

Hasta la mañana de este lunes, 22 de septiembre, no hay luz verde sobre quién sea el elegido de parte de la directiva.

Muchos nombres se han mencionado, en su gran mayoría extranjeros, pero hasta ahora nada oficial parece revelarse.

Aunque no haya confirmación, sí se sigue produciendo información. Una de las más recientes puso todo de cabeza.

Según lo dicho por el periodista, Mauricio Agudelo, de Win Sports: “Se sigue buscando director técnico. Sánchez es una opción. No descartar un ‘tapado’”, apuntan.

En este sentido, parece que Atlético Nacional podría dar la sorpresa en las próximas horas al anunciar un jefe del que solo estos tendrían conocimiento.

Así pues, se mantiene intacta la incógnita por saber quién será el entrenador que termine por hacerse cargo en lo que resta de 2025.

Vicente Sánchez, una opción

De Pablo Guede, de Vicente Sánchez y de otros más se ha hablado en Atlético Nacional durante los últimos días.

Sobre el segundo en mención, lo que se dijo hasta el pasado viernes era que tenía una reunión con la dirigencia para intentar lograr un acuerdo.

“En la tarde se reúne Vicente Sánchez con la gente de Atlético Nacional”, apuntó sobre el mediodía.

Vicente Sánchez, técnico que interesa en Atlético Nacional | Foto: Getty Images

A la par, su compañera Sheyla García también dio otros detalles de lo que sería el encuentro entre club y entrenador.

“Reunión, apenas primera reunión, pero en ese nombre hay una mayoría importante. Ojalá las sensaciones en el encuentro confirmen lo que tienen como concepto del hombre”, sumó la comunicadora de Win Sports.

Después de eso, poco y nada más se pudo saber, lo que pareció enfriar el supuesto negocio que iba ‘viento en popa’.

Para la afición verdolaga esta decisión se torna lenta, pues todo indica que los directivos no quieren errar esta vez a la hora de traer un nuevo entrenador.

En el pasado reciente acertaron con Efraín Juárez, pero cayeron en la ‘trampa’ de Javier Gandolfi, que no dio los resultados esperados.

¿Ningún colombiano a la vista?

Leonel Álvarez, Luis Fernando Suárez o Santiago Escobar podrían ser opciones que debería estudiar Nacional.

Leonel Álvarez ha sonado varias veces como posible candidato a la dirección técnica de Atlético Nacional | Foto: Getty Images

Aunque estos sean de las entrañas del club, hoy día una dirigencia en cabeza del argentino Gustavo Fermani le cierra la puerta a cualquier nacional.