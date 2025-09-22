Suscribirse

Deportes

Ácida crítica a la grama de El Campín tras Millonarios vs. Fortaleza: “La peor del país”

Duros señalamientos hubo de parte de Sebastián Oliveros y Andrés Ricaurte al estado del campo del máximo escenario de los capitalinos.

Redacción Deportes
22 de septiembre de 2025, 2:33 p. m.
Sebastián Oliveros, entrenador de Fortaleza, quien criticó la grama de El Campín
Sebastián Oliveros, entrenador de Fortaleza, quien criticó la grama de El Campín | Foto: Captura redes Win Sports y Colprensa

En la tarde del pasado domingo, 21 de septiembre, Millonarios y Fortaleza se dieron cita para un juego más de Liga BetPlay 2025-II.

Quien salió como el gran vencedor del duelo fue el elenco azul, que le dañó el invicto a su rival tras 11 fechas del rentado local.

Beckham Castro (Millonarios), autor de un triplete vs. Fortaleza
Beckham Castro (Millonarios), autor de un triplete vs. Fortaleza | Foto: Colprensa

Con un resultado de 3-2, donde Beckham Castro fue el gran protagonista de la tarde, los dirigidos por Hernán Torres se tomaron un respiro luego de jornadas en las que no lograron sumar de a tres.

Si bien el partido estuvo entretenido de principio a fin por la gran cantidad de goles que hubo, al término del mismo las críticas en contra de la grama se hicieron presentes.

Fortaleza destrozó la grama de El Campín

Quienes más uso les dan al estadio más grande de los capitalinos son Independiente Santa Fe y Millonarios.

Estos habitualmente juegan sus partidos como locales en El Campín, donde tienen que lidiar con el préstamo del escenario deportivo para otro tipo de eventos (conciertos y hasta matrimonios).

Esos eventos ajenos a lo deportivo hacen que el césped sufra de más, pero para Fortaleza no es solo eso; también hay un mal tratamiento que hace que dicho campo sea “el peor del país”.

Contexto: Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 12: Nacional sube y Millonarios revive

De esa forma tan cruel y sincera fue que la calificó Sebastián Oliveros, entrenador de Fortaleza, durante la rueda de prensa postpartido vs. Millonarios.

“Es la peor grama del país. No es mala, es la peor. El peor escenario para jugar fútbol profesional”, dijo sin tapujos.

“Ni siquiera en la B hay que jugar en canchas como estas”, agregó a su reparo del gramado.

Este no fue el único miembro de los Amix que se vio molesto por el estado del campo en el que jugaron ante los embajadores.

Andrés Ricaurte, uno de los experimentados de Forta también hizo evidente el malestar en la zona mixta de El Campín.

“Los conciertos es la excusa más fácil. El Atanasio es una prueba muy grande de que los conciertos pueden marcar la cancha, pero no dañarla”, comparó con el estadio de Medellín.

Con una vasta experiencia jugando en el balompié nacional, para Ricaurte es una problemática que no es reciente en el estadio capitalino.

Millonarios vs. Fortaleza, duelo de Liga BetPlay jugado en El Campín
Millonarios vs. Fortaleza, duelo de Liga BetPlay jugado en El Campín | Foto: Colprensa

“El estado de la cancha de El Campín no es algo de hoy, es de hace muchos años”, mencionó.

A su vez dio muestras de que en la capital colombiana existe otra cancha que tiene más exigencia por la cantidad de partidos, y responde mejor que El Campín.

“Esta cancha siempre ha sido muy mala. Acá juegan dos de los equipos más grandes del país y es increíble que Techo esté en las condiciones que está”, puntualizó.

Contexto: Increíble gol errado en Millonarios vs. Fortaleza: video de la jugada en El Campín

Por el bien de dos históricos del balompié nacional, señaló que: “Millonarios y Santa Fe también quisieran tener un mejor escenario”.

Y para que no recayeran críticas sobre lo dicho, aseguró que es algo que otros ya han mencionado tiempo atrás: “Esta cancha cuesta siempre. En muchas oportunidades equipos lo han manifestado”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Inteligencia Artificial revela quién será el ganador del Balón de Oro 2025; revuelo previo al evento

2. Por el título a Juliana Guerrero sale el secretario general de la Fundación San José

3. Régimen de Maduro asegura que desplegará fuerza militar cerca de un país vecino en medio de escalada de tensiones con EE. UU.

4. Ella es Mariana Quintero, la árbitra que generó polémica en la final entre Deportivo Cali vs. Santa Fe

5. Explosivos en Amalfi y banderas en Anorí: Gobernación de Antioquia lanza ofensiva contra las disidencias de Calarcá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estadio El CampínMillonarios F. C.Fortaleza F.C. Liga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.