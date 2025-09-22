En la tarde del pasado domingo, 21 de septiembre, Millonarios y Fortaleza se dieron cita para un juego más de Liga BetPlay 2025-II.

Quien salió como el gran vencedor del duelo fue el elenco azul, que le dañó el invicto a su rival tras 11 fechas del rentado local.

Beckham Castro (Millonarios), autor de un triplete vs. Fortaleza | Foto: Colprensa

Con un resultado de 3-2, donde Beckham Castro fue el gran protagonista de la tarde, los dirigidos por Hernán Torres se tomaron un respiro luego de jornadas en las que no lograron sumar de a tres.

Si bien el partido estuvo entretenido de principio a fin por la gran cantidad de goles que hubo, al término del mismo las críticas en contra de la grama se hicieron presentes.

Fortaleza destrozó la grama de El Campín

Quienes más uso les dan al estadio más grande de los capitalinos son Independiente Santa Fe y Millonarios.

Estos habitualmente juegan sus partidos como locales en El Campín, donde tienen que lidiar con el préstamo del escenario deportivo para otro tipo de eventos (conciertos y hasta matrimonios).

Esos eventos ajenos a lo deportivo hacen que el césped sufra de más, pero para Fortaleza no es solo eso; también hay un mal tratamiento que hace que dicho campo sea “el peor del país”.

De esa forma tan cruel y sincera fue que la calificó Sebastián Oliveros, entrenador de Fortaleza, durante la rueda de prensa postpartido vs. Millonarios.

“Es la peor grama del país. No es mala, es la peor. El peor escenario para jugar fútbol profesional”, dijo sin tapujos.

“Ni siquiera en la B hay que jugar en canchas como estas”, agregó a su reparo del gramado.

Este no fue el único miembro de los Amix que se vio molesto por el estado del campo en el que jugaron ante los embajadores.

🚨👀 "LA CANCHA DE EL CAMPÍN SIEMPRE HA SIDO MUY MALA" 🚨👀



Andrés Ricaurte, futbolista de Fortaleza CEIF 🚨 habló de la derrota contra Millonarios, echándole 'vainazo' a la gran del 'coloso de la 57' 😨 además de poner de ejemplo al Atanasio.#FutbolColombiano #GolCaracol… pic.twitter.com/U6r8YNb3LC — Gol Caracol (@GolCaracol) September 22, 2025

Andrés Ricaurte, uno de los experimentados de Forta también hizo evidente el malestar en la zona mixta de El Campín.

“Los conciertos es la excusa más fácil. El Atanasio es una prueba muy grande de que los conciertos pueden marcar la cancha, pero no dañarla”, comparó con el estadio de Medellín.

Con una vasta experiencia jugando en el balompié nacional, para Ricaurte es una problemática que no es reciente en el estadio capitalino.

Millonarios vs. Fortaleza, duelo de Liga BetPlay jugado en El Campín | Foto: Colprensa

“El estado de la cancha de El Campín no es algo de hoy, es de hace muchos años”, mencionó.

A su vez dio muestras de que en la capital colombiana existe otra cancha que tiene más exigencia por la cantidad de partidos, y responde mejor que El Campín.

“Esta cancha siempre ha sido muy mala. Acá juegan dos de los equipos más grandes del país y es increíble que Techo esté en las condiciones que está”, puntualizó.

Por el bien de dos históricos del balompié nacional, señaló que: “Millonarios y Santa Fe también quisieran tener un mejor escenario”.