Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 12: Nacional sube y Millonarios revive

Atlético Bucaramanga acaricia la clasificación a los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano. El conjunto leopardo es el único líder de la Liga Betplay con 24 puntos, dos por encima del Junior de Barranquilla que empató de visita ante Independiente Medellín (2-2).

El grupo de los ocho lo completan Fortaleza CEIF, Atlético Nacional, Deportes Tolima, Llaneros FC y Deportivo Cali.

Independiente Santa Fe salió de la zona de clasificación como consecuencia de su empate contra Deportivo Pasto, mientras que Millonarios se acerca sigilosamente gracias al hat-trick de Beckham David Castro.

América de Cali volvió a la victoria, pero todavía sigue siendo último de la tabla con 10 puntos.

Bucaramanga asume el liderato

La fecha 12 arrancó el pasado viernes con la victoria de Atlético Bucaramanga sobre Deportes Tolima (2-0). Luciano Pons y Fabián Sambueza marcaron los goles del leopardo, que empieza a soñar con su segunda estrella.

“Este es un equipo guapo, inteligente y que sabe lo que juega. Hemos mantenido el arco en cero en cuatro partidos seguidos, lo que también habla de la solidez defensiva”, explicó Leonel Álvarez.

El estratega antioqueño pidió mesura en medio de la alegría por subir a la cima de la tabla de posiciones. “Nosotros tenemos los pies sobre la tierra, pero también merecemos disfrutar este primer lugar“, agregó.

¿𝐶𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑜 𝑟𝑜𝑡𝑜? Estamos más unidos que nunca…😮‍💨➕3



¡𝐕𝐨𝐥𝐯𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐚 𝐬𝐨𝐧̃𝐚𝐫 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬!🔰 pic.twitter.com/3vWV8zGCbb — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) September 20, 2025

Más tarde ese mismo día, América de Cali se sacudió de la mala racha y venció al Once Caldas (2-1) en un partido envuelto en polémica por las horas de descanso del conjunto blanco.

Ya iniciando el sábado, Envigado empató contra Alianza (0-0), Llaneros cayó de local contra Águilas Doradas (0-1), Santa Fe empató en Pasto (1-1) y Deportivo Cali le aplicó una dura goleada a La Equidad en el Estadio de Techo (0-4).

“Cali fue un equipo productivo, hicimos tres goles más, pudimos hacer más, pero ganamos bien y abultadamente como se presentó el juego, nos vamos tranquilos y sumando tres puntos más”, declaró el técnico Alberto Gamero.

Victoria de Millonarios y Nacional

La jornada dominical arrancó con la victoria de Millonarios sobre Fortaleza CEIF (3-2), partido que tuvo como figura al canterano Beckham David Castro con tres goles.

Con ese resultado, el conjunto embajador llegó a 14 puntos y se acerca a la zona de clasificación a cuadrangulares después de un inicio difícil en el campeonato.

A continuación, Atlético Nacional le ganó en Santa Marta al Unión Magdalena (1-2) y ascendió a la quinta casilla de la tabla a la espera de nombrar a su nuevo técnico en propiedad.

Independiente Medellín empató frente al Junior en el Atanasio Girardot (2-2). Los tiburones pudieron llevarse la victoria en el segundo tiempo, pero Guillermo Paiva falló el penal que les hubiera permitido mantener la pelea por el liderato.

Por último, Boyacá Chicó empató de local contra Deportivo Pereira (1-1).