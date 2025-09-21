Por la jornada número 12 de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, Millonarios FC se enfrenta con Fortaleza en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Cuando el duelo iba 1 a 0 a favor del conjunto embajador, al minuto 25, Fortaleza tuvo una oportunidad inmejorable de igualar el marcador en los pies del mediocampista ofensivo Andrés Arroyo.

Después de un tiro de esquina que partió desde la izquierda, la pelota pasó por el punto penal y terminó en todo el medio del área chica. A Arroyo le quedó el balón y remató a portería, pero el mediocampista defensivo Nicolás Arévalo logró desviar la esférica y la misma se fue a la final para otro córner.

El balón se fue muy cerca de la portería que defiende Diego Novoa. Como era de esperarse, todos los jugadores de Fortaleza y los integrantes del cuerpo técnico lamentaron lo sucedido.

Pero Fortaleza no se quedó en esa acción y siguió intentando llegar por el empate. El mismo apareció justo en el final del primer tiempo en los pies de Jhon Velásquez.

La apertura en el marcador, al minuto 3, la había puesto para Millonarios el atacante Beckham David Castro. La etapa inicial terminó, entonces, 1 a 1. Sin mucha controversia se jugaron los primeros 45 minutos.

Y ya que se toca el nombre de Millonarios, hay que resaltar que el experimentado centro delantero Radamel Falcao García aseguró que sufrió de ansiedad cuando llegó al club.

“Yo cuando llegué a Bogotá, la gente estaba muy encima, me sentía muy abrumado, me sentía asfixiado y llegué a tener episodios de ansiedad. No puedes respirar, sientes que no respiras y terminaba pasando la noche entera sin dormir“, dijo en entrevista con Mario Suárez.

Falcao García habló sobre su paso por Millonarios. | Foto: Captura YouTube Mario Suárez

“Me sentía abrumado y me mataba que no sabía qué me sucedía y entraba en más ansiedad. Despertaba y le decía a Lore (Lorelei Tarón) ‘siento que me ahogo’ y me tenía que salir al pasillo de la habitación porque me sentía ahogado. Hubo un día que le dije al entrenador, ‘no dormí nada, pasé la noche despierto; déjame descansar’. Y la gente no ve esas cosas”, añadió, sin rodeos.