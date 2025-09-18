Actualidad de Mackalister Silva preocupa en Millonarios: dan detalles

A la crisis deportiva de Millonarios se suma una preocupación más, y tiene que ver con su capitán, referente e ídolo: David Mackalister Silva. El volante de 38 años se lesionó desde febrero de este 2025, y en pleno septiembre, su regreso es un misterio.

Según el periodista Mariano Olsen, aunque Silva está en los entrenamientos, su regreso a las canchas no tiene fecha segura. Los hinchas, en redes sociales, se preguntan qué ocurre con la molestia que sacó al capitán de los terrenos de juego.

“David Mackalister Silva continúa con su paulatina recuperación física. Si bien participa de los entrenamientos, aún no hay fecha precisa para una posible reaparición en la convocatoria. Su último partido fue el 11 de febrero. Se lo extraña", escribió Olsen.

DAVID MACKALISTER SILVA continúa con su paulatina recuperación física.

Si bien participa de los entrenamientos, aún no hay fecha precisa para una posible reaparición en la convocatoria.

Su último partido fue el 11 de febrero.

Se lo extraña. pic.twitter.com/G6i8OMUDj3 — Mariano Olsen (@olsendeportes) September 18, 2025

Fue el pasado 14 de febrero que Millonarios emitió el parte médico sobre su lesión: “Millonarios FC informa que, el jugador David M. Silva presentó, en el partido jugado en Villavicencio contra Llaneros FC, un trauma en su rodilla izquierda. De acuerdo a ello, se le realizó la respectiva resonancia donde se evidenció un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla grado 2 y una lesión del menisco interno. El jugador inició trabajo de recuperación en fisioterapia. Su incapacidad se determinará según evolución. A Macka le deseamos pronta recuperación y su regreso a las canchas”.

Silva fue participe y protagonista de la última liga que ganó Millonarios. | Foto: Getty Images

Silva no pudo actuar más con el club de sus amores, que en el primer semestre de este 2025 quedó eliminado ante Santa Fe, en cuadrangulares, y por Liga BetPlay 2025-ll lucha por entrar a las finales tras unos irregulares resultados. Además, quedó eliminado en Copa BetPlay ante Envigado.

No obstante, puede que para finales de septiembre, y principios de octubre, Macka pueda volver a los terrenos de juego. Fue el técnico de Millonarios, Hernán Torres, quien lo anunció a finales de agosto en rueda de prensa.

“El equipo necesita más profundidad, más fútbol al ataque. Mackalister lo tengo hasta dentro de un mes... Un 10, un generador, un productor, en ese aspecto estamos (...) Faltan tres semanas y hay que adaptarlo al trabajo”, dijo Torres, por ese entonces, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Hernán Torres, entrenador de Millonarios. | Foto: Millonarios FC

Tan pronto como se de el regreso de Mackalister Silva, de 38 años, Millonarios recuperará a otro referente en el terreno de juego. Ya lo hizo con Leonardo Castro, que había sufrido una fuerte fractura, pero regresó al ruedo.