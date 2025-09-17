Leo Castro no soportó el nuevo papelón de Millonarios vs. Envigado: cámara grabó su reacción

Millonarios quedó eliminado de la Copa BetPlay frente a Envigado. El conjunto embajador no pudo encontrar el empate en la serie y se despidió como consecuencia del gol recibido en el partido de ida (1-0 global).

Leonardo Castro fue uno de los más afectados por esta derrota. El delantero pereirano tuvo que ser consolado por el técnico rival, Andrés Orozco, quien se le acercó a decirle unas palabras tras el pitazo final.

Las cámaras de Win Sports grabaron el momento en que Castro se lamenta por la eliminación y escucha atentamente los consejos de Orozco sobre el campo de juego del Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.

Cabe recordar que el goleador acaba de volver de una larga lesión, su regreso se veía como una luz de esperanza para Millonarios, pero no pudo revertir la situación.

De hecho, en los últimos partidos se le ha visto discutir con sus compañeros y pedir más entrega para salir del mal momento que atraviesan.

Hernán Torres da la cara

Leo Castro prefirió no hablar con los medios de comunicación, la responsabilidad de dar explicaciones recayó sobre Hernán Torres, técnico de Millonarios.

“Llevamos 22 días y hemos dirigido siete u ocho partidos. No me estoy excusando, esto no es de disculpas, pero hemos tratado de dar una idea de comportamiento en el campo de juego y no nos alcanza. Hay actitud, hay ganas, pero no hay ideas, y los partidos se ganan con goles”, dijo el entrenador tolimense.

Millonarios sigue vivo en la Liga BetPlay, pero necesita de una campaña casi perfecta si quiere meterse a los cuadrangulares. El fin de semana cayó goleado contra Alianza en Valledupar, resultado que avisaba lo peor para el partido de vuelta por Copa.

Torres recibió un equipo golpeado anímicamente que tampoco cuenta con herramientas suficientes en la plantilla. Las críticas de la hinchada han crecido con el paso de los días, señalando a los directivos como los principales culpables de la crisis.

“Soy optimista, siempre confío en el trabajo. Llevo muchos años en el fútbol y para mí el pesimismo no existe. Hay que pelear, trabajar, y si perdemos, al otro día hay que levantarnos y seguir por la causa. La actitud por momentos se ve, por momentos se cae. No hacemos gol y el equipo se nos viene abajo, pero hay que levantarnos y ser fuertes”, estableció el DT.

Hernán Torres, técnico de Millonarios | Foto: @MillosFCOficial

Disculpa de los jugadores

Jorge Arias, capitán de Millonarios, habló en nombre del plantel y asumió la responsabilidad por los malos resultados de este semestre.

“Es difícil hablar en este momento con un fracaso más, un semestre donde no ha sido fácil. Ahora toca tragar, pasar la amargura y pensar en el domingo”, declaró el central. “Los culpables somos nosotros”.

Arias excusó al cuerpo técnico de Hernán Torres. “Nosotros venimos antes que él y seguimos en lo mismo. Aceptar lo que diga el hincha porque tiene razón, nada de lo que diga acá puede cambiar el pensamiento de ellos. Eso se cambia ganando”, sentenció.