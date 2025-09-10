Millonarios confirmó última noticia sobre Leonardo Castro: es oficial en Liga BetPlay

Millonarios F. C. de Bogotá, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano, anunció una última noticia sobre el centro delantero Leonardo Castro.

Tras lesionarse en marzo y estar varios meses fuera de las canchas, la escuadra azul de la capital del país anunció el regreso del atacante que tiene pasado en Deportivo Pereira y Deportivo Independiente Medellín.

El jugador es suplente para el partido Millonarios vs. Deportivo Pasto de este miércoles 10 de septiembre. Si el cotejo se torna complicado para el conjunto ‘embajador’, entraría en el segundo tiempo.

Los hinchas de Millonarios, que es dirigido por Hernán Torres, llevan un buen tiempo esperando el retorno a las canchas de Leonardo Castro, que es una de las máximas figuras del plantel.

▶ Este es nuestro XI Inicial para enfrentar al Deportivo Pasto en El Campín.

El Millonarios vs. Pasto corresponde a la segunda jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre del año. Este partido, en su momento, fue aplazado y se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Como se mencionó, Millonarios es entrenado hoy por Hernán Torres, quien reemplazó a David González. González, precisamente, en los últimos días fue anunciado como nuevo director técnico del América de Cali.

“Su carrera como director técnico inició en 2022 con Independiente Medellín conduciendo al equipo hasta la final del torneo Finalización 2022. En el equipo poderoso dirigió 56 partidos con aproximadamente el 50% de rendimiento. Posteriormente, en 2023 tomó las riendas de Deportes Tolima llevando al equipo a la final donde nuevamente fue subcampeón frente a Atlético Nacional. Registró un rendimiento cercano al 62 % en 70 partidos. Su experiencia más reciente como director técnico fue Millonarios”, indicó el ‘escarlata’ sobre el González.

“González cuenta con la Licencia PRO de la Federación Colombiana de Fútbol y de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA). Ahora, el estratega asume un nuevo reto al mando del equipo Escarlata, con un contrato vigente hasta diciembre de 2026 y la opción de extenderlo por un año adicional. Lo acompañarán Jorge Becerra como asistente técnico y Nicolás Ramírez como preparador físico”, añadió.

💪 Nuestro esfuerzo está puesto en el reto del sábado ante Fortaleza.

El exfutbolista Alex Escobar será uno de los integrantes del cuerpo técnico de David González. América de Cali pasa por un complejo momento deportivo y en la institución esperan que el nuevo director técnico mejore el rendimiento en juego y resultados.